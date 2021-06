Neue Pläne mit der Biogasanlage in Gordemitz

Gordemitz

An der Biogasanlage in Gordemitz soll eine Versuchsanlage für die Produktion von Wasserstoff entstehen. Über die Pläne informierte jetzt ein Vertreter des Unternehmens den Gemeinderat.

Brache im Fokus

Den Wasserstoff wolle man aus dem Biogas der Anlage erzeugen. Ziel sei es, sogenannten grünen Wasserstoff zu produzieren. Die Anlage soll zunächst für maximal zwölf Monate in Betrieb gehen. Dazu müssten ein Kompressor-Container und eine sogenannte Trailerabfüllstation aufgestellt werden. Das Unternehmen, das zur Verbundnetz Gas Leipzig AG gehört, wolle für die Anlage eine daneben liegende Brachfläche nutzen, um den erforderlichen Sicherheitsabstand zur bestehenden Anlage gewährleisten zu können.

Die Verbundnetz Gas AG wollte nunmehr herausfinden, wie die Jesewitzer Gemeinderäte zu diesem Vorhaben stehen. Die fragten zunächst nach, ob die Versuchsanlage zu einer Lärm- und Geruchsbelästigung führen könnte. Dies verneinte der Vertreter des Unternehmens. Der produzierte Wasserstoff werde zunächst verbrannt. Sollte sich die Produktion rechnen, könnte aus dem Versuchsbetrieb ein Dauerbetrieb werden. Die Verbundnetz Gas AG strebt dafür ein B-Plan-Verfahren an. Der Jesewitzer Gemeinderat zeigte sich offen für die Pläne. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) erklärte, dass man dem Anliegen „positiv“ gegenüberstehe.

Biogas für 4000 Haushalte

Die Biogasanlage in Gordemitz ist seit Ende Januar im Betrieb. Nach der Pleite eines Münchner Investors 2015 passierte lange nichts auf dem Betriebsgelände. Mit der Balance Erneuerbare Energie GmbH Leipzig änderte sich das. Die Tochter der Leipziger Verbundnetz Gas AG stellte den Rohbau in nur einem Jahr fertig und speist Biomethan in das Netz der Ontras Gastransport GmbH ein.

Die Anlage produziert 700 Kubikmeter Biomethan pro Stunde, 4000 Haushalte können so mit biologisch produziertem Gas versorgt werden. Die Substrate – also Ausgangsstoffe der Verarbeitung wie Mais, Gras oder Hühnertrockenkot – bezieht das Unternehmen von Landwirten aus der Umgebung.

