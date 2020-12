Neue Rettungswache für Mockrehna – größer und moderner

Mockrehna

Übergabetermin in Mockrehna mit Abstand und Maske: Erst wenige Stunden zuvor ist der Umzug vom Interim im Unterdorf ins umgebaute Gebäude der Rettungswache in der Neuen Siedlung erfolgt. Vier Einsätze seit dem Vorabend haben die Retter bereits hinter sich – nun wird es offiziell und Nordsachsens Beigeordneter Jens Kabisch übergibt den symbolischen Schlüssel an Matthias Pannier, Leiter des Rettungsdienstes des DRK-Kreisverbandes Eilenburg, der neben der Hauptwache in Eilenburg Außenstellen in Mockrehna und Krostitz betreibt.

Blick in den neuen Desinfektionsraum. Quelle: Wolfgang Sens

Neue Raumstruktur – Fahrzeughalle ist größer

Nach einem reichlichen halben Jahr Umbauzeit ist die neue Rettungswache in Mockrehna fertig. Die Raumstruktur ist völlig neu, die Fahrzeughalle wurde zum Sanitärtrakt, Frauen und Männer haben getrennte Umkleide- und Sanitäranlagen, der geforderte Desinfektionsraum samt Schleuse wurde eingerichtet. Im Anbau ist jetzt die Garage für den Rettungswagen – im Februar rollt ein neuer an. Dieser verfügt über einen Wechselkoffer, der mehr Platz für Patienten und Personal bietet.

Die neue Fahrzeughalle bietet jetzt mehr Platz, auch für den neuen Rettungswagen, der im Februar kommen soll. Quelle: Wolfgang Sens

Wache rund um die Uhr besetzt

Rund eine viertel Million Euro haben Umbau und Erweiterung gekostet, die von den Krankenkassen getragen wird. Der Landkreis ist in Vorleistung gegangen. Die Entscheidung für die Maßnahme war auch eine für den Standort. Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) ist froh, dass die rund um die Uhr besetzte Wache gerade mit Blick auf das Unfallgeschehen auf der B 87 und angrenzende Kommunen vor Ort bleibt. „Wir spüren gerade in dieser unsäglichen Hochphase der Pandemie, wie wichtig der Rettungsdienst ist“, nennt Jens Kabisch einen weiteren Aspekt.

Wie enorm der Aufwand gerade in Corona-Zeiten ist, weiß auch Denis Hennig. Er ist einer der zehn Retter, zu denen auch zwei Frauen gehören, die abwechselnd im Einsatz sind. Pro Schicht rücken sie im Durchschnitt fünf- bis siebenmal aus. „Es ist von den Bedingungen her alles viel besser“, freut er sich.

Von Kathrin Kabelitz