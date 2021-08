Bad Düben

Als die ersten alten Wanderschilder auf dem Platz am Fuß der Bad Dübener Burg abmontiert waren, stand bei Uwe Laslo das Telefon nicht mehr still. „Uns war nicht klar, dass das so enorm auffällt“, sagt Nordsachsens Kreiswegewart. Selbst in seinem Heimatdorf Pristäblich sei er angesprochen worden. Laslo aber konnte beruhigen. Wo noch vor einigen Tagen leere Pfosten aus dem Boden ragten, zeigen nun grüne Wegweiser Spaziergängern und Touristen wieder die Richtung an. Schöner und moderner als je zuvor.

Über eine halbe Million Euro wird investiert

In der Kurstadt ist vor einiger Zeit gestartet, was in zwölf Kommunen Nordsachsens umgesetzt wird. Im sächsischen Teil des Naturparks Dübener Heide werden bis Ende des Jahres neue Wanderschilder, Infotafeln und Rastplätze aufgestellt. Für das von Uwe Laslo und Sylke Seidel von der Wirtschaftsförderung beim Landratsamt betreute Infrastrukturprojekt sind Kosten in Höhe von insgesamt 568 451 Euro veranschlagt. Rund 491 000 Euro sind Fördermittel aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, das auch den Bereich Infrastrukturförderung beinhaltet. Dahinter stehen Bund und Land. Die beteiligten Kommunen aus der Region bringen den erforderlichen Eigenanteil auf. Landkreis und Heideverein unterstützen die Gemeinden bei der Umsetzung.

Naturpark will Qualitätswanderregion werden

Los ging all das 2017. „Eigentlich sogar schon früher“, so Uwe Laslo. Bereits 2013 habe es gemeinsam mit dem Verein Naturpark Dübener Heide Überlegungen gegeben, in die touristische Infrastruktur zu investieren. Bedeutsam ist das schon, denn der Naturpark strebt die Zertifizierung als bundesweite Qualitätswanderregion an. Dieses Siegel bekommt die Region nur, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt. Die Beschilderung ist ein wesentliches Kriterium und Grundvoraussetzung. Allerdings ist die Beantragung von Fördermitteln schwierig, weil das Areal in zwei Bundesländern liegt.

Und das ist das Projekt in Zahlen

Das ist das Projekt in Zahlen: 35 Wanderwege mit einer Gesamtwegelänge von 323 Kilometern, darunter 5 Lehrpfade. Es gibt 431 Schilderstandorte, 1297 Schilder, dazu 134 Tafeln, bestehend aus 18 Begrüßungstafeln, 46 Informations- und Orientierungstafeln sowie 70 Lehrtafeln. Zudem sind 58 Rastplätze vorgesehen.

Laußig beantragt für alle die Fördermittel

Viele Zahlen heißt aber auch eine detaillierte Vorbereitung. In eng bedruckten Tabellen wurden alle Daten und Fakten zu jeder einzelnen Kommune aufgeschlüsselt. Gemeindewirtschaftliche und weitere Stellungnahmen waren erforderlich, Baubeschreibungen mussten beigefügt, Kostenschätzungen erstellt, Fördermittel beantragt werden. Letzteres hat die Gemeinde Laußig mit Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) federführend für alle 12 Kommunen übernommen. „Zudem mussten die Eigentümer ermittelt werden“, so Laslo. Nicht alle Privatbesitzer würden das Aufstellen der Schilder genehmigen. In solchen Fällen weisen Schilder am Anfang und Ende der privaten Fläche auf den Wanderweg hin.

Voll-Alu statt Holz

Alle Planungsleistungen liefen inklusive der Vergaben in vier Losen bis Juni 2020. Bis Oktober wird die Firma Bremicker aus Wiedemar die neuen Schilder aufstellen. Die alten Tafeln waren aus Holz, teilweise mit Hand bemalt, waren pflegeintensiv und hielten nur ein paar Jahre. Ersetzt werden sie durch Tafeln aus drei Millimeter starkem Voll-Alu, die an verzinkte Stahlrohrpfosten montiert sind. Die Ausschreibung für die noch folgenden Infotafeln und Rastplätze ist erfolgt. Gestalten wird diese ein Leipziger Grafikbüro.

Diese 12 Kommunen sind dabei

Diese Kommunen kooperieren und beteiligen sich finanziell: Gemeinde Laußig, Große Kreisstadt Torgau, Große Kreisstadt Eilenburg, Kurstadt Bad Düben, Stadt Dommitzsch, Gemeinde Löbnitz, Gemeinde Zschepplin, Gemeinde Doberschütz, Gemeinde Mockrehna, Gemeinde Trossin, Gemeinde Dreiheide, Gemeinde Elsnig.

Von Kathrin Kabelitz