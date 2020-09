Neue Urnenanlage in Eilenburg: Bau verzögert sich

Eilenburg

Die im Herbst beschlossene Errichtung einer neuen teilanonymen Grabanlage für Urnen am Friedhof in Eilenburg-Ost verzögert sich. Laut Jörg Böhme vom Friedhofswesen fielen dem beauftragten Steinmetz unter anderem Frostschäden und Risse an der Zwischenmauer der Gräber auf.

Diese Schäden müssten nun erst behoben werden, bevor mit der weiteren Agenda fortgefahren werden kann. Zunächst müsse der Steinmetz sein Angebot abgeben, dann werde man schauen, wie dies mit dem Haushaltsplan vereinbar wäre.

Anzeige

Aus diesen Gründen und weil laut Böhme „auch noch viel Unvorhergesehenes passieren kann“, könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen über einen Zeitplan bis zur Vollendung der Arbeiten getroffen werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Zu wenig Platz für neue Urnen

Als die vorhandene teilanonyme Urnengemeinschaftsanlage aufgrund von Dürreschäden am Grün in den Jahren 2018 und 2019 renoviert wurde, fiel auf, dass es zu wenig Platz für neue Urnen gab. Im Zuge der Umgestaltung der Eilenburger Friedhöfe wurde im Herbst also beschlossen, eine neue Anlage zu bauen.

Dafür soll die Fläche von drei nebeneinander liegenden leeren Gemeinschaftsgräbern genutzt werden. Laut Gertrud Stier von der Stadtwirtschaft Eilenburg, die als Planerin fungiert, wolle man nicht unnötig viel neuen Platz in Anspruch nehmen, sondern die schon belegte Fläche optimal nutzen. Für die neue Anlage soll die schon vorhandene zentrale Trauerstelle genutzt werden.

Die schon existierende Urnengrabanlage mit der zentralen Trauerstelle auf der rechten Seite. Quelle: Tobias Wagner

Bei einer teilanonymen Urnengemeinschaftsanlage werden die Urnen anonym beigesetzt und die Namen sowie die Geburts- und Sterbedaten auf einer zentralen Tafel chronologisch aufgeführt. Eine Zuordnung der Namen zu den Urnen ist nach der Beisetzung nicht mehr möglich.

Weitere Anpassungen am Friedhof

Eine der sechs Dachplatanen, die momentan fixiert und angepasst werden. Quelle: Tobias Wagner

Neben dieser Baustelle erfolgt im Moment die sogenannte Aufwertung der personifizierten Urnenanlage. Das Team um Gertrud Stier fixiert und passt die sechs im Frühjahr gepflanzten Dachplatanen an, die dauerhaft Schatten unter anderem für Trauerzeremonien im Freien spenden sollen. In Zukunft werden die Bäume dann zweimal im Jahr geschnitten, damit sie nicht zu groß werden und das Friedhofs-Areal überwuchern.

Von Tobias Wagner