Neue Wohnungen für Senioren in Eilenburg: Wie ist der Stand?

Senioren-Wohnungen statt Schule: Bereits 2018 wurde dafür das Grundstück der ehemaligen Mittelschule Eilenburg-Ost beräumt. Doch bis heute wachsen dort nur die Grashalme und Bäume am Grundstücksrand zur Puschkinstraße. Die LVZ fragte deshalb bei der Unternehmensgruppe K & S - Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung nach, wie es um das Projekt steht.

K & S-Gruppe hält an Plänen fest

Danach hält diese an ihren Plänen fest. Auch die Baugenehmigung sei inzwischen da, bestätigte Sabrina Häsing, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des bundesweit tätigen Familienunternehmens in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit Hauptsitz in Sottrum bei Bremen, gegenüber der LVZ. Sie erklärte weiter: „Generalübernehmer wird die K & S Tochterfirma Elbe Bau sein, die bereits zahlreiche Bauvorhaben für das Unternehmen umgesetzt hat.“ Ein konkreter Baustart könne aktuell aber dennoch nicht festgelegt werden, da er in Abhängigkeit zu anderen Projekten stehe, die ihrerseits aufgrund verschiedener Faktoren wie der aktuellen Pandemie-Lage nicht verbindlich terminiert werden könnten. Man hoffe aber darauf, dass der offizielle Spatenstich für das Projekt mit voraussichtlich 13-monatiger Bauzeit im Frühjahr 2021 in die Wiese gegraben werden kann.

Die K & S Gruppe, die ihr pflegerisches Engagement übrigens 1998 im benachbarten Torgau begann, betreibt inzwischen deutschlandweit 73 Seniorenresidenzen, ambulante Pflegedienste, Tagespflegen sowie Wohnen-mit-Service-Apartments. Seit 2002 ist sie mit der Seniorenresidenz am Stadtpark auch in der Muldestadt präsent.

Keine Pflegebetten, aber Serviceangebote

In Eilenburg-Ost will sie nun aber ein „Wohnen mit Service“ etablieren. Konkret sollen dort damit für rund 60 Personen um die 40 seniorengerechte 1,5- und Zwei-Zimmer-Mietwohnungen in drei Vollgeschossen und einer Dachetage errichtet werden. Zusätzlich zu den barrierefreien Wohnungen, so informierte die Unternehmenssprecherin weiter, werde im Erdgeschoss ein von der K & S-Gruppe betriebener ambulanter Pflegedienst einziehen, der mindestens vier Mitarbeiter beschäftigt.

Noch einmal Sabrina Häsing: „Bei Wohnen mit Service handelt es sich um ein Wohnkonzept für alle Senioren, die sich noch fit und aktiv genug fühlen, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich in den eigenen vier Wänden zu führen, zur Erleichterung ihrer Lebensführung aber externe Assistenz- und Serviceangebote in Anspruch nehmen möchten.“ Dementsprechend werde es in dem Haus auch keine Pflegebetten geben. Ein bis zwei Hausdamen würden aber vor Ort sein.

