Neue Zeitung des Tierparks Eilenburg ist erschienen

Eilenburg

Pünktlich zur Tagung der Deutschen Tierparkgesellschaft Ende September im Eilenburger Bürgerhaus hatten die 80 Teilnehmer auch viel Lesestoff. Denn sie bekamen als erste die noch druckfrische und nur alle zwei Jahre erscheinende Eilenburger Tierpark-Zeitung auf den Tisch.

Von der 7. Eilenburger Tierpark-Zeitung grüßt ein Goldkopflöwe, einer der künftigen Bewohner im Tropicana. Quelle: Wolfgang Sens

Viele Informationen auf 24 Seiten

Auf 24 Seiten finden die Leser in der inzwischen 7. Ausgabe natürlich alle besucherrelevanten Fakten von A wie Anfahrt über Gastronomie, Jahreshöhepunkte, Lage, Öffnungszeiten, Parkplätze, Spielplätze bis hin zu Z wie Zooeintritt. Doch im Gegensatz zu dem ebenfalls überarbeiteten Faltflyer erfährt der Tierparkfreund hier zusätzlich viele Geschichten hinter der Geschichte. Und das ist bei der Einrichtung, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert, sogar ganz wörtlich zu nehmen. Denn ein Themenspezial erzählt, wie alles 1959 mit Schwan Hans begann, wie die bis heute präsenten Hutaffen 1975 mit dem Funkspruch „Drei Affen an Bord“ angekündigt wurden und von den Tagen der August-Fut 2002, als ein Boot die einzige Verbindung zur Außenwelt darstellte.

Ein meckernder Tierparkhund und anderes

Tierparkchef Stefan Teuber zieht zudem in einem Schicksalsjahr eine sehr persönliche Bilanz. Es wird aber beispielsweise auch darüber berichtet, warum der Adebar in diesem Jahr umsonst geklappert hat, Minihengst Adam im Tierpark-Paradies angekommen ist und warum der Hofhund im Tierpunkt nicht bellt, sondern meckert. Eine Zeitung also, die Lust auf den nächsten Besuch des Tierparks macht.

Die Zeitung, die, von Vereinsmitgliedern ehrenamtlich hergestellt wird, erschien in einer Auflage von 7000 Exemplaren. Sie wird ab sofort auf Wunsch an Besucher des Tierparks ausgegeben, soll aber auch gezielt an Tourist-Informationen im Einzugsbereich des Tierparks verschickt werden.

Von Ilka Fischer