Neues Ärztehaus in Eilenburg: Baustart verzögert sich

Eilenburg

Die zuletzt für Oktober avisierte Grundsteinlegung für das Ärztehaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur Klinik auf dem Eilenburger Berg verzögert sich weiter. Ursprünglich sollte für das Haus ja sogar schon 2018 der Grundstein gelegt werden.

Aufwand höher als erwartet

Nun spricht Mike Kühne, Geschäftsführer der Ärztehaus am Schlossberg Gesellschaft, von einem Zeitpunkt „in einigen Wochen“. Er erklärt: „Der Aufwand der Abstimmung mit den einzelnen Mietern wurde durch uns als nicht so hoch eingeschätzt.“ Zudem seien die umfangreichen Interessen der Berufsgenossenschaft und kassenärztlichen Vereinigung in dem Umfang nicht planbar gewesen.

Als Folge davon müssten nun auch neue Mietergruppen gewonnen werden. Dies wiederum mache eine Neustrukturierung des Objektes erforderlich, was nach Aussage von Mike Kühne durchaus auch eine Herausforderung darstellt.

Einzug soll weiterhin Ende 2020 sein

An dem Ziel, das Ärztehaus Ende 2021 eröffnen zu können, halten die Investoren derzeit aber noch fest. Das sei auch unter den aktuellen Gesichtspunkten realistisch, da die Investoren neben der Baugenehmigung auch die Finanzierung des Fünf-Millionen-Projektes rund haben. Zudem seien auch potenzielle Baufirmen vorhanden.

Das Gebäude selbst verfügt als sogenanntes Staffelgeschoss über insgesamt 2500 Quadratmeter Nutzfläche auf vier Ebenen. Es würde neben Apotheke, Sanitätshaus auch für bis zu zehn Praxen und vier Wohnungen Platz bieten.

Zunächst sollen 66 Stellplätze entstehen

Ein Knackpunkt waren im Vorfeld die Parkplätze, da es schon jetzt Mühe macht, einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Klinik zu finden. Mit der Stadt verständigten sich die Investoren letztendlich darauf, 66 Stellplätze auf dem Grundstück zu bauen. Eine Zusatzklausel in der Baugenehmigung regelt aber: „Wird bei der Nutzung festgestellt, dass ein höherer Stellplatzbedarf besteht, sind auf dem Grundstück oder auf einem anderen Grundstück, welches sich in zumutbarer Entfernung befindet, weitere Stellplätze zu schaffen.“

Von Ilka Fischer