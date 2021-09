Eilenburg

In der Stadt Eilenburg gibt es Pläne für den Neubau eines Hotels. Das könnte auf einer kommunalen Fläche direkt neben dem Bürgerhaus entstehen. Doch das Vorhaben ist noch wenig konkret. Die Stadtverwaltung will zunächst von Experten einen Hotelentwicklungsplan erstellen lassen, um herauszufinden, ob sich dieser Standort überhaupt eignet – und am Ende der Hotelbetrieb rechnet. Zweimal hat sich inzwischen der Stadtausschuss damit beschäftigt. Ein entsprechender Beschluss stand am Montag auf der Tagesordnung, wurde aber letztlich nicht gefasst, da das Gremium noch weiteren Beratungsbedarf hat.

Aber wie stehen überhaupt die Chancen für ein neues Hotel in Eilenburg? Wer würde davon profitieren? Und was sagen Tourismusvertreter und die Wirtschaft dazu? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wieso gibt es jetzt Pläne für einen Hotelneubau?

Im Grunde sind die nicht neu, waren jedoch bislang der Öffentlichkeit nicht bekannt. Im Jahr 2019 lag der Stadt eine Ansiedlungsanfrage für ein Inklusionshotel vor. In so einem Hotel arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen. In Leipzig gibt es bereits solche Hotels. In Nordsachsen noch nicht. Das für Eilenburg angedachte Inklusionshotel war als Tagungshotel konzipiert worden. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen – die Verhandlungen zwischen dem Interessenten und der Stadt kamen zum Erliegen. Laut Stadtverwaltung hat der Projektbetreiber aktuell kein weiteres Interesse an dem Vorhaben signalisiert. Die Große Kreisstadt will diese Idee dennoch weiter verfolgen und deshalb eine Standortanalyse beauftragen – sofern Stadtausschuss oder Stadtrat dafür grünes Licht geben.

Braucht Eilenburg überhaupt einen Hotelneubau?

Begrüßt das Vorhaben: Holger Millemann, Vorsitzender des Tourismus- und Gewerbevereins in Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Blickt man auf die bisherigen Angebote, kann man sagen: Ja. Denn in der Stadt gibt es mit dem Rialto ein Kleinsthotel mit 15 Gästebetten, hinzu kommen vier Pensionen und ein paar Ferienwohnungen. Holger Millemann, Vorsitzender des Eilenburger Tourismus- und Gewerbevereins, begrüßt den Vorstoß der Stadtverwaltung: „Ich halte das für absolut sinnvoll. Wir liegen im Speckgürtel von Leipzig und würden davon profitieren.“

Das sagt die Wirtschaft

Millemann hatte schon vor zwei Jahren gesagt, dass Eilenburg „so ein Kleinsthotel gut verkraften“ würde. Damals ging es um die Nutzung des verwaisten Amtshauses auf dem Burgberg. Heute sagt Millemann, dass ein Tagungshotel auch von großen Firmen in Eilenburg, die für Geschäftspartner und Gäste eine Unterkunft suchen, genutzt würde und nennt die Firma Chainmaster, die seit 25 Jahren im Bereich Bühnenbau international tätig ist. Auch von dort kommt das deutliche Signal für ein Tagungshotel. „Wir würden das auf jeden Fall befürworten, weil es hier kein Hotelangebot gibt, das auf Geschäftsreisende ausgelegt ist“, sagt Benjamin Göldner, General Manager bei Chainmaster.

Aber Eilenburg hat auch weitere namhafte Großunternehmen wie Ebawe, die Papierfabrik und auch der Internetversand Sportspar. Millemann weiß, dass Geschäftspartner oftmals in Hotels in Bad Düben oder in Leipzig untergebracht würden, weil es in Eilenburg nichts gibt. Und er denkt an Leipzig als Messestadt. Auch bei Messen profitierten Hotels im Umland. Zu den Hotelplänen sagt er aber auch: „Natürlich muss man das im Vorfeld mit einem Businessplan ausloten und herausfinden, ob sich so eine Investition tatsächlich lohnt.“

„Angebot schafft Nachfrage“

Heiko Leihe, Chef der Eilenburger Kulturunternehmung, regt zum Perspektivwechsel an: Zwar heißt es immer Nachfrage schafft Angebot, aber man könne den Spieß auch mal umdrehen: „Angebot schafft Nachfrage“, so Leihe. Gerade bei den Tagungshotels gehe die Nachfrage inzwischen von Leipzig ins Umland. Das sieht Leihe ähnlich wie Millemann. So könnten Firmen das Hotel für Übernachtungen nutzen und gleichzeitig könnte die Stadt das Bürgerhaus mit den zwei Sälen für Tagungen bereitstellen. Die Säle seien in der Woche ohnehin selten belegt. Das Bürgerhaus würde demnach Nutznießer sein.

Kann so ein Hotel auch von Urlaubern profitieren?

Allein davon wohl eher nicht, deshalb macht ein Tagungshotel gewiss mehr Sinn. Im Juli hatten in Nordsachsen 18 Hotels mit 2225 Gästebetten geöffnet. Die durchschnittliche Auslastung der Gästebetten lag bei 47,4 Prozent, so das Statistische Landesamt in der neuesten Erhebung. In den Hotels im Sächsischen Burgen- und Heideland, zu der diese Region gehört, betrug die Verweildauer der Gäste zwischen Januar und Juli 2,4 Tage bezogen auf Urlaubsgäste, aber auch Geschäftsreisende und andere. Um ein reines Tourismushotel am Laufen zu halten, würden diese Zahlen, die wegen der Corona-Pandemie kein reales Bild im Vergleich zu „Normalzeiten“ abbilden, nicht reichen.

Trotzdem ist Eilenburg touristisch nicht uninteressant, allein die Bekanntheit fehlt: Hier gibt es inzwischen etliche Sehenswürdigkeiten von Burgberg, Bergkeller, Radwander- und Wasserwander-Angebote. Hinzu kommen naheliegende Städte und Regionen wie Delitzsch, Torgau, Bad Düben und die Dübener Heide, Lutherstadt Wittenberg, das Gartenreich Wörlitz und Leipzig, die schnell zu erreichen sind.

