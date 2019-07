Eilenburg

Mit der Ansiedlung eines Zentrums digitale Arbeit in Eilenburg sollen elf Vollzeitstellen geschaffen werden. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden auf Anfrage mit. Der Träger des Zentrums – der Verein Arbeit und Leben Sachsen – könne „für die Durchführung des Projektes Mitarbeiter neu einstellen oder vorhandenen Beschäftigten Aufgaben zur Durchführung des Projektes übertragen“, so das Ministerium weiter.

Millionen-Förderung

Auch zu den Investitionskosten machte das Ministerium jetzt konkrete Angaben. Demnach würden dem Zentrum bis zum 30. Juni 2022 finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro von EU und Bund, der sich zusammen mit dem Trägerverein für den Standort Eilenburg entschieden hat, bereitgestellt. Der Freistaat will den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent der Fördersumme übernehmen.

Der Bund plant derzeit in jedem ostdeutschen Bundesland ein Regionales Zukunftszentrum. Bis Mitte 2022 stehen dafür mehr als 36 Millionen Euro aus ESF- und Bundesmitteln bereit. Das Zentrum digitale Arbeit in Eilenburg wird den Zukunftszentren übergeordnet und entsteht demnach zusätzlich. Dort soll das gesammelte Wissen rund um die Digitalisierung gebündelt, für den bundesweiten Austausch gesorgt und Impulse in die Zukunftszentren aus aktuellen Forschungsergebnissen gegeben werden.

Das sagen Kommunalpolitiker

In der Stadt Eilenburg wird das Vorhaben positiv bewertet. „Die Entscheidung zur Ansiedlung einer Bundeseinrichtung ist außerordentlich begrüßenswert“, sagt der stellvertretende Oberbürgermeister Jürgen Prochnow ( Die Linke). „Zumal neue, interessante Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Entwicklung zukünftiger innovativer Technologien geschaffen werden. Das ist völlig neu für Eilenburg, wertet unsere Stadt auf und steht uns gut zu Gesicht“, so der langjährige Stadtrat. „Ideal wäre es, wenn der neue Geist in das alte ECW-Verwaltungsgebäude einziehen würde.“

Wo das Zentrum digitale Arbeit in Eilenburg seinen Sitz hat, ist unklar. Angaben zum Standort machten weder das sächsische Wirtschaftsministerium, der Bund noch der Trägerverein des Zentrums. Dabei ringt Eilenburg seit langem darum, für die verwaiste ECW-Immobilie einen Käufer beziehungsweise Nutzer zu finden.

ECW-Gebäude, Amtshaus oder Bibliothek

„Als Standort kann ich mir das ECW-Verwaltungsgebäude gut vorstellen, aber auch das Amtshaus auf dem Burgberg wäre ein guter Standort“, sagt Stadträtin Ellen Häußler (Freie Wähler). „Ich freue mich riesig, dass Eilenburg als Standort ausgewählt wurde, besonders weil wir bei unseren Bemühungen und großen Chancen, Eilenburg als Standort für ein weiteres Ausbildungszentrum des Technischen Hilfswerkes zu bekommen, so unfair ausgebootet wurden. Ich verbinde mit dieser Ansiedlung die Hoffnung, dass unser überregionaler Bekanntheitsgrad weiter steigt und weitere Ansiedlungen zur Folge hat“, so Häußler.

Als „tolle Sache“ und „Glücksfall für Eilenburg“ bezeichnete Stadtrat Hans Poltersdorf die Ansiedlungspläne. „Für Eilenburg ist das eine richtige Größe“, so der CDU-Stadtrat. „Dies ist vorbehaltlos zu begrüßen“, sagt auch Eilenburgs SPD-Vorsitzender Mathias Teuber. „Ob diese sicherlich hochqualifizierten Stellen aus Bewohnern von Eilenburg besetzt werden können, bleibt fraglich. Das Kompetenzzentrum wird auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Standort haben.“ Skeptisch ist Teuber zudem, was das alte ECW-Gebäude als Standort angeht. „Ich glaube nicht, dass der nachvollziehbare Wunsch nach Veräußerung des ECW-Verwaltungsgebäudes hier die beste Wahl ist. Das Gebäude ist dafür wohl zu groß. In Betracht käme die jetzt frei werdende Bibliothek.“ Die zieht bekanntlich noch dieses Jahr aus dem ehemaligen Kasernengelände in den Roten Hirsch.

Wunsch nach wachsender Institution

„Jede Ansiedlung in Eilenburg, die der Schaffung von Arbeitsplätzen dient, sehe ich als Zugewinn für unsere Stadt und stehe dieser natürlich positiv gegenüber“, erklärt Stadtrat Max Seehaus vom Verein Freigeist und blickt schon mal in die Zukunft: „Für manche Kommunen wurde ja bekanntlich aus einer ersten Ansiedlung in ähnlichem Rahmen eine langfristige und wachsende Institution, was für Eilenburg ein echter Glücksfall wäre. Ich hoffe, dass in diesem Fall alles wie angedacht funktioniert.“ Seehaus könnte sich indes eine Teilnutzung im ECW-Verwaltungsgebäude vorstellen, „was vielleicht ein Startschuss für weitere Nutzer werden könnte. Ansonsten werden sicherlich in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung weitere Standorte geprüft.“

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte, dass bezüglich der Ansiedlung in Kürze einen Gesprächstermin geben werde. „Dann wollen wir das weitere Vorgehen in der Sache, also alles rund um ein Objekt und die Aufgaben weiter besprechen.“ Scheler selbst hatte aus den Medien über die geplante Ansiedlung des Zentrums digitale Arbeit in Eilenburg erfahren.

Von Nico Fliegner