Eilenburg

Es klang nach einer Erfolgsgeschichte in Zeiten von steigendem Ärztemangel in ländlicher Gegend. Im Januar vergangenen Jahres übernahm die Ärztin Dr. Kristin Gerull die Praxis für Neurologie in der Bergstraße in Eilenburg von Dr. Ingeborg Baumann. Doch nach nicht mal zwei Jahren soll die Praxis nach LVZ-Informationen geschlossen werden.

Ärztin geht in Nachbarkreis

Ab Anfang Oktober müssen Patienten aus Eilenburg mit Verdacht auf Schlaganfall, Epilepsie, Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz oder auch unklare Schwindelattacken möglicherweise nach Taucha oder Delitzsch fahren, um sich behandeln zu lassen – oder aber nach Bitterfeld, die Heimat von Dr. Gerull. Dahin wird sie dann mitsamt ihrer Praxis umziehen.

Anzeige

Was würde Dr. Baumann wohl dazu sagen? Sie hatte die Praxis mit all ihrem Herzblut aufgebaut und 25 Jahre geleitet und sich in den Ruhestand begeben. „Das fällt mir ein Stück weit leichter, da ich die Praxis bei Dr. Kristin Gerull in guten Händen weiß“, sagte die damals 65-Jährige der LVZ bei der feierlichen Übergabe im Dezember 2018.

Weitere LVZ+ Artikel

Nachfolger wird gesucht

Baumann hätte Dr. Kristin Gerull aus fünf Bewerbern ausgewählt. Denn für sie habe neben der fachlichen Qualifikation gesprochen, dass sie bereit gewesen sei, ihre neurologische Praxis als Einzelpraxis weiterzuführen, erzählte sie damals. Und nun das.

Was wird ab Oktober aus den Räumen? Über die Gründe des Umzugs wollte sich Dr. Gerull auf LVZ-Anfrage nicht äußern. Ein Nachbesetzungsverfahren für die Praxis ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) bereits beantragt worden. Dies bestätigt auch die KVS: „Der Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens wurde durch den Zulassungsausschuss bereits positiv beschieden.“ Seitens der Leipziger Geschäftsstelle heißt es weiter, dass es in der kommenden Ausgabe des Sächsischen Ärzteblattes eine öffentliche Ausschreibung der Praxis geben wird.

Nun bleibt für alle Patienten aus Eilenburg und Umgebung zu hoffen, dass die Praxis für einen neuen Arzt von Interesse sein wird, auch wenn die Stadt eher im ländlicher Raum liegt. Die KVS weiß ebenfalls um diese Problematik, bekräftigt aber, sie unterstütze „mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die Suche der Praxisabgeberin nach einem Nachfolger“.

Von Pauline Szyltowski