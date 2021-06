Eilenburg

18-mal ist Hans-Eckardt Wenzel bereits in Eilenburg aufgetreten, zuletzt im Januar 2019. Für den Berliner Liedermacher war es meist das erste Konzert im Jahr. Eine lieb-gewonnene Tradition, die den Barden, sein treues Publikum und die Galerie-Betreiber Andrea und Thomas Bader verbindet. 2021 feiert der Mann mit dem Akkordeon erneut eine Premiere. Nach monatelangem, coronabedingtem Stillstand steht der 65-Jährige am 11. Juli in Eilenburg erstmals wieder mit Band auf einer Bühne. Der Re-Start in der Scheune auf dem Berg erfolgt schon einige Tage zuvor, am 25. Juni, wenn die Leipziger Kabarettistin Katrin Weber bei einem ihrer ersten Auftritte in diesem Jahr optimistisch davon ausgeht: „Sie werden lachen“.

Es gibt so vieles, was Mut macht

Für das Eilenburger Geschwisterpaar, das vor 30 Jahren den ehemaligen Familien-Bauernhof zur Kulturinsel umbaute, bedeutet der hoffnungsvolle Blick auf diese Tage das Ende einer langen, ungewissen Zeit. „Schaffen wir das?“ – diese Frage haben sich die Zwillinge immer wieder gestellt, als die Pandemie ihnen, ihrer Kulturverrücktheit und ihrem Enthusiasmus rigoros die Grenzen aufzeigte.

Es sind die kleineren und größeren Begebenheiten und Momente, die den 63-Jährigen in den letzten Monaten Mut gemacht haben, nicht aufzugeben: Der Steuerberater, der fürsorglich und verantwortungsvoll aktuelle Hilfe-Fonds aufzeigte. Die (Stamm)-Besucher, die anriefen und fragten: Wie geht es euch?, die ideell und finanziell halfen oder einfach mal so Blumen vorbeibrachten. Die Ticket-Käufer, die ihr Geld für ausgefallene Abende nicht zurückhaben und bei einem neuen Termin wieder eine Karte kaufen wollen. Die Eilenburgerin Antje Lingner, die aus Kulturinteresse und Wertschätzung für die Einrichtung eine Kunstauktion bei Facebook initiierte und ein Bild von Hans-Joachim Lingner vom Bobritzer Wehr versteigerte – am Ende hat es der Ruderclub Eilenburg für 200 Euro für sein Vereinshaus erhalten. Der Betrag kam den Baders zugute. Der Kontakt zu den Künstlern, der nie abriss: „Der Zusammenhalt in der Kleinkunst-Szene war sehr gut.“

All das tat gut: „Diese Wertschätzung für unsere kleine Kulturstätte, das ist das, was Eilenburg lebenswert macht. Dass es Menschen gibt, die das Leben in der Stadt aufrechterhalten“, sind die Geschwister für jede noch so kleine Geste dankbar.

Auch die Stunde der Musik beginnt wieder Am 25. Juni soll auch die Veranstaltungsreihe „Stunde der Musik“ in der Aula des Rinckart-Hauses wieder starten. Wie Andreas Hammermann vom Musikverein Eilenburg informierte, soll dann der ursprünglich für den 29. Januar geplante Klavierabend mit Alexander Meinel stattfinden. Unter dem Motto „Wien-Paris-New York“ erklingen Werke von Mozart, Chopin, Debussy, Ravel und Gershwin. Beginn ist um 19.30 Uhr. Achtung: Für dieses Konzert ist eine telefonische Voranmeldung notwendig: 0172 7918093 oder 0172 2962802 Und das sind die nächsten geplanten Veranstaltungen: 3. September ( Verlegung vom 7. Mai) „Podium junger Künstler” – Diana Kostadinova, Violine, Bobby Kostadinov, Violoncello, Van Trang Truong, Klavier. Leipziger Musiknachwuchs präsentiert Werke aus verschiedenen Epochen. 17. September „Von Klassik bis Jazz” – Klavier zu 4 Händen, Duo St. Petersburg, Maja & Sergej Zirkunow 15. Oktober „Von klein bis groß“ – Kupferquartett Leipzig +Gäste. Streicher der Musikalischen Komödie Leipzig 12. November „Alphorn trifft Königin” – Musik für Alphorn, Waldhorn und Orgel. Thomas Schulze& Hans-Dieter Frenzel, Alphorn+Waldhorn, Kai Nestler, Orgel 10. Dezember (Verlegung vom 16. April und 4. Juni) „Duo La Vigna“. Theresia u. Christian Stahl. Historische Flöten und Lauten

Die aktuelle Lage entscheidet

Trotz aller Vorfreude wissen Andrea und Thomas Bader – es ist ein vorsichtiger Re-Start, kein Durchstarten. Die zwei Termine sind fix, ob und wie sie stattfinden können, wird die Infektionslage entscheiden. In die Scheune darf nach jetzigem Stand nur ein Drittel der sonst üblichen Besucher, Registrierung sowie offizielle Test- , Impf- oder Genesenen-Nachweise oder der Selbsttest vor Ort sind Pflicht.

Unsicherheit schwingt mit

Das Danach ist offen, vor allem dann, wenn es wetterbedingt nicht in der luftigen Scheune sondern der viel kleineren Galerie weitergeht. Planungen für Spätsommer und Herbst bis Jahresende gibt es zwar und die Zuversicht und Hoffnung sind auch da. Andere halten sich ob der schwer einschätzbaren Risiken noch zurück: „Wir starten wieder bei Null, aber wir trauen uns einfach.“ Andrea Bader räumt ein, dass sich auch Unsicherheit einschleicht, dass sie und ihren Bruder viele Fragen bewegen. „Was hat Corona mit der Kultur, was mit uns gemacht? Wie wirkt der monatelange Kulturentzug auf die Menschen? Müssen wir unser Konzept anpassen? Kommen die Besucher wieder, kommen die Älteren oder nun mehr die Jüngeren?“

Unterstützung für die Band

Die Antworten kennen sie nicht. Mut mache aber der Kontakt zu den Künstlern, die ebenso mit den veränderten Bedingungen umgehen, sich vertraglich auf neue Vereinbarungen einlassen müssen. Nicht alle können dies, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hans-Eckardt Wenzel schon. Der Bühnenauftritt in Eilenburg zusammen mit seiner Band, für die die Einnahmen sind, ist es ihm wert.

Von Kathrin Kabelitz