Niedriger Wasserstand bereitet Eilenburgs Anglern Sorgen

Als Verein anangeln konnten die Mitglieder des Sportfischervereins Petri Heil im Mai wegen Corona nicht – nun aber werden sie wenigstens abangeln. Am Sonnabend, dem 26. September, geht es an der Insel Alsen um 7 Uhr los. Treff ist 30 Minuten früher. „Das wird gleichzeitig als Gemeinschaftsangeln gewertet“, kündigt Vereins-Chef René Wagner an.

Blickt er auf die letzten Wochen zurück, muss Wagner vor allem eines konstatieren: Absagen. Nun bleibt die Hoffnung, dass wenigstens das Event Ende September stattfinden kann.

Sorgen wegen niedrigem Wasserstand

Zu kämpfen hatten die Petrijünger wie schon in den Vorjahren mit der anhaltenden Trockenheit und den fehlenden Niederschlägen. Im Vergleich zu anderen Angel-Gewässern in der Region blieb das heimische im Bürgerpark noch vergleichsweise verschont von den Folgen des niedrigen Wasserstandes. Dennoch fehlte dem Gewässer an der Insel Alsen zuletzt rund 1,50 Meter bis zum normalen Wasserstand.

„Zum Glück ist vom Mühlgraben jetzt wieder was nachgeflossen, sodass es nur noch 1,30 Meter sind“, so Wagner. Ein Wert, mit dem die Angler noch leben können. Dennoch müssen sie darauf hoffen, dass bis zum Winter noch ordentlich Wasser nachfließt, „sonst könnte der Frost echt ein Problem werden.“

Umwelttag im Oktober

Alles dem Zufall überlassen werden sie deshalb nicht. Im Oktober wird es wie jedes Jahr den Umwelttag geben, an dem Mitglieder und Freiwillige sowie Helfer von THW und Feuerwehr die Gräben und Gitter säubern. Das Unkraut wachse ja trotzdem und verhindere einen ungestörten Wasserzufluss, so Wagner. Zudem versickere auf dem Weg vom Mühlgraben zur Insel auch viel Wasser. Umso wichtiger sei, Äste und weiteren Unrat zu entfernen.

Rund 3,5 Hektar groß ist die Gesamtwasserfläche, der sich mehrere kleine Teiche anschließen, die von Hauptfischarten wie Aal, Barsch, Blei, Giebel, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Rotfeder, Schleie bevölkert werden.

