Nordsachsen: Immobilien werden zwangsversteigert

Das Amtsgericht Leipzig (AGL) versteigert seit Monatsbeginn wieder Immobilien. Darunter auch Schuldner-Objekte in den Städten Delitzsch und Eilenburg. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das AGL zwischen 17. März und Ende Mai alle Termine aufgehoben.

Vier Objekte aus Delitzsch

Insgesamt vier Delitzscher Objekte stehen auf der Versteigerungsliste. Für den Verkehrswert von 136 000 Euro soll ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Nordstraße unter den Hammer kommen. Ausgeschrieben sind außerdem ein Baugrundstück in der Grünstraße für 25 000 Euro sowie zwei gewerblich genutzte Grundstück in der Kleinen Dorfstraße im Ortsteil Selben für 73 800 Euro und in der Langen Straße, ebenfalls in Selben, für einen Verkehrswert von 49 200 Euro.

Fünf Immobilien in Eilenburg

In Eilenburg werden gleich fünf Objekte versteigert. Darunter ein Mehrfamilienhaus für 360 000 Euro, ein Wohnhaus für 59 750 Euro und zwei unbebaute Grundstücke für 35 000 Euro und 2100 Euro, jeweils in der Kellerstraße. Zudem findet sich ein Mehrfamilienhaus mit dem Verkehrswert von 218 650 Euro in der Bergstraße auf der Liste.

Objekte in Mockrehna und Kossa

In der Gemeinde Mockrehna sind ein Herrenhaus mit Einliegerwohnung im Verkehrswert von 133 000 Euro, ein land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück für 8700 Euro und ein Einfamilienhaus samt Landwirtschaftsfläche für 95 000 Euro zur Versteigerung ausgeschrieben. In Kossa wird ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße mit einem Verkehrswert von 72 000 Euro versteigert.

Das AGL ist für Zwangsversteigerungen von Immobilien aus der Stadt sowie den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig zuständig, deren Eigentümer Kredite beispielsweise wegen Jobverlustes nicht mehr abzahlen können.

Weitere Informationen und genaue Termine der Zwangsversteigerungen können Sie der Homepage www.zvg-portal.de entnehmen.

Von mhs