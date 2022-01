Nordsachsen

Wer bislang noch nicht gehandelt hat, sollte sich sputen: Denn für die ersten Jahrgänge ist die Frist zum Umtausch des alten Führerscheins eigentlich schon abgelaufen. Bis zum 19. Januar mussten sich alle Führerschein-Inhaber der Jahrgänge 1953 bis 1958 von ihrem alten „Lappen“ trennen. Das ist quasi der erste Umtausch-Schwung. Als nächstes folgen die Jahrgänge 1959 bis 1964, die noch bis 19. Januar 2023 Zeit für den Dokumentenwechsel haben.

Hintergrund der ganzen Aktion ist eine EU-Richtlinie, die Deutschland umsetzen muss. Deren erklärtes Ziel ist es, das Nebeneinander unterschiedlicher nationaler Regelungen und der mehr als 110 verschiedenen Führerscheine innerhalb Europas zu beenden.

Verlängerung wegen Corona

Nun hat Corona allen Säumigen in die Karten gespielt. Da der Zugang zu den Ämtern vielfach erschwert war, dürften Umtauschpflichtige jetzt nicht die Leidtragenden sein. Deshalb zeigte die Verkehrsministerkonferenz ein Einsehen: Vorerst, so die Botschaft, soll von einem Verwarngeld abgesehen werden, wenn die betreffenden Jahrgänge jetzt nach dem 19. Januar mit abgelaufenen Dokumenten in eine Kontrolle geraten. Für ein halbes Jahr – also bis 19. Juli 2022 – wird nun auf Grund der Corona-Pandemie eine letzte Galgenfrist für den Umtausch gewährt.

Aktuell gültige Fristen für den Umtausch der Führerscheine. Quelle: Fahrerlaubnis-Verordnung

Fakten zum Umtausch in Nordsachsen

Die LVZ hat sich im Landratsamt Nordsachsen in Sachen Führerscheinumtausch erkundigt, hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Rechnet das Landratsamt Nordsachsen mit einem erhöhten Ansturm von Bürgern und Bürgerinnen, die ihren alten Führerschein umtauschen wollen?

Das Aufkommen hat sich ab Mitte des vergangenen Jahres stetig erhöht und wurde durch die Corona-Einschränkungen verschärft.

Einige Führerscheine aus Papier, die „grauen“ und „rosa“ Dokumente, mussten eigentlich bereits bis zum 19. Januar dieses Jahres getauscht werden. Was droht denen, die diese Frist verstreichen ließen?

Es ist ein Verwarngeld von 10 Euro vorgesehen. Von dem Verwarngeld soll allerdings bis Mitte des Jahres abgesehen werden, bedingt durch die aktuellen Corona-Einschränkungen.

Was rät das Landratsamt Nordsachsen denen, die ihre Führerscheine demnächst umtauschen müssen?

Es sollte rechtzeitig ein Termin über das Online-Termin-Portal des Landkreises Nordsachsen gebucht werden. Das ist zu finden unter www.landkreis-nordsachsen.de auf der Startseite über den Button „Für Bürger“, Aufgaben, Führerschein. Alternativ ist das auch über die Bürgerbüros des Landratsamtes Nordsachsen telefonisch möglich. Empfohlen wird, spätestens drei Monate vor der gesetzlichen Frist einen Termin zu buchen. Mitzubringende Unterlagen wie der Personalausweis oder Reisepass sowie ein biometrisches Passfoto sind auf der Homepage und im Online-Termin-Portal hinterlegt, ebenso die Gebühren.

Wie viele Menschen betrifft es in Nordsachsen, die ihre Führerscheine bis 2033 in einen EU-Kartenführerschein umtauschen müssen?

Genaue Angaben dazu können nicht gemacht werden, weil ein Wohnsitzwechsel, also Wegzug oder Zuzug zum Führerschein nicht angezeigt werden muss. Auch Sterbefälle werden nicht übermittelt.

Ist es möglich, den Führerschein in Delitzsch umzutauschen, auch wenn er nicht von der dortigen Fahrerlaubnisbehörde ausgestellt wurde?

Alle Einwohner mit Hauptwohnsitz im Landkreis Nordsachsen können unabhängig von der Ausstellungsbehörde des Führerscheines ihren Antrag auf Umtausch an den Standorten in Delitzsch oder in Torgau stellen.

Wo können Nordsachsen außerdem noch ihren Führerschein umtauschen? Ist das beispielsweise auch in Leipzig oder Sachsen-Anhalt möglich?

Nein, das ist nicht möglich. Der Antrag auf Umtausch muss jeweils bei der örtlichen Fahrerlaubnisbehörde am Hauptwohnsitz gestellt werden.

