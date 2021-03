Nordsachsen: So wird aus einem Bus ein rollendes Impfzentrum

Nordsachsen

Rund anderthalb Wochen reichen, um aus einem Bus einen Lkw zu machen, der noch immer wie ein Bus aussieht. Klingt verworren, ist es aber nicht. In der Werkstatt der Heinz Kühne GmbH & Co. KG in der Torgauer Straße in Bad Düben wird derzeit ein ganz normaler Linien-Bus der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“, der sonst auf Oschatzer Straßen unterwegs ist, zu einem „Rollenden Impfzentrum“ umgebaut. Ab 2. April ist der Impfbus dann in ganz Nordsachsen unterwegs. Und so lange er als solcher Gemeinden und Städte ansteuert, gilt wegen der baulichen Veränderungen im Innenraum eine Lkw-Zulassung. Heißt, außer dem Fahrer darf während der Fahrt niemand an Bord sein.

Der Bus erhält noch eine Aufschrift. Quelle: Wolfgang Sens

Der Impfbus wird später wieder zum Linienbus

Doch wie wird aus einem Bus ein Rollendes Impfzentrum? Sitze raus, Tische rein – so kurz ließe sich das Prozedere umschreiben, was dann doch erheblich aufwendiger und technisch diffizil ist. „Das Problem ist, dass es keine vorgefertigten Teile gibt. Das heißt, dass alles in Zusammenarbeit mit Tischler und Sattler extra angefertigt werden muss“, sagt Michael Wünsch, Pkw-Serviceberater bei Mercedes. Noch anspruchsvoller macht das Ganze die Tatsache, dass der Bus später wieder als Linien-Bus unterwegs sein soll. „Das bedeutet, dass wir alles so bauen, dass es wieder rückgebaut werden kann.“

Simon Otte beim Anbringen eines Sichtschutzes für die Impfbereiche im Bus. Quelle: Wolfgang Sens

Im Bus gibt es auch einen Kühlschrank für den Impfstoff

Auch für das Werkstatt-Team ist das Neuland. Zwei Impfplätze, ein Tisch fürs Arztgespräch, Platz für Anmeldung, Vorbereitungsraum sowie ein per Vorhang abgetrennter Vorbereitungsbereich nebst Kühlschrank zum Aufbewahren der Impfdosen haben in dem rund zwölf Meter langen Gefährt ihren Platz. Bevor der weiße Bus, der Anfang der Woche noch eine Aufschrift-Folie erhält, seine erste Fahrt antritt, muss die Dekra ihr O.k. für die temporären Umbauten erteilen.

Maximal 160 Impfungen pro Tag sind möglich

Angeschoben hatte das Projekt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos). Das Fahrzeug werde nach Vorgaben des DRK ausgestattet und ab Ende nächster Woche die Kommunen ansteuern. Maximal 160 Impfungen für Frauen und Männer ab 70 Jahre sind pro Tag möglich.

Wie die Bürgerinnen und Bürger nun informiert werden, ist jeder Kommune selbst überlassen, hieß es am Freitag aus dem Landratsamt. In der Regel suchen die Städte und Gemeinden per Anschreiben den Kontakt oder schalten Service-Nummern, so wie beispielsweise die Gemeinden Arzberg und Beilrode. Bad Düben, wo der Bus am 6. April am Heide Spa hält, schreibt seine Berechtigten an, Termine werden dann telefonisch vergeben. Die Kontaktaufnahme zu Impfwilligen in Delitzsch erfolgt per Brief nach Prioritäten. Oschatz verschickt ein Formular, was zurückgesendet werden muss – der Bus kommt hier Ostersonntag. In Eilenburg stoppt er am 17. April am Bürgerhaus. Die Termine werden zwischen dem 6. und 8. April telefonisch vergeben.

Axel Klemm installiert einen Tisch für die Ärzte. Quelle: Wolfgang Sens

Von Kathrin Kabelitz