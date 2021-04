Nordsachsen: Verein sagt Eröffnung der Mühlensaison ab

Nordsachsen

Normalerweise beginnt am ersten April-Wochenende eines Jahres die Saison in der Mühlenregion Nordsachsen. Bis Oktober würden dann am jeweils ersten Wochenende des Monats Führungen in zahlreichen technischen Baudenkmälern angeboten, von denen es im Landkreis eine wahre Typenvielfalt gibt – neben der Bockwindmühle, die am häufigsten vertreten ist, sind noch Turmwindmühlen, Paltrockwindmühlen, Wassermühlen, Motormühlen, je eine Holländerwindmühle, eine Göpelmühle und eine Schiffsmühle vorhanden.

Saison-Eröffnung in Laußig fällt aus

In diesem Jahr aber ist erneut alles anders. Die Eröffnung, die wegen des Osterfestes diesmal erst am 11. April stattgefunden hätte, fällt nach 2020 zum zweiten Mal aus. „Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird die geplante Saisoneröffnung an der Mühle der Familie Kräger in Laußig abgesagt“, teilt der Verein Mühlenregion Nordsachsen, der im letzten Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, mit. Oder besser gesagt: nicht feiern konnte. Denn auch die für Oktober geplante Festveranstaltung fand nicht statt.

Inwieweit die technischen Baudenkmäler nun jeweils am ersten Wochenende des Monats dennoch öffnen können, ist derzeit unklar. „Vorerst müssen sie geschlossen bleiben“, so Geschäftsführerin Andrea Heyn. Die Entscheidung, ob die Mühle, falls es möglich ist, für monatliche Führungen oder Veranstaltungen öffnet, fällt der jeweilige Mühlen-Betreiber selbst.

Mühlentag wird nicht wie gewohnt stattfinden können

Fest steht jetzt schon: Auch der Deutsche Mühlentag, der Jahr für Jahr am Pfingstmontag Tausende Besucher anzieht, wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt ablaufen können. „Die kommenden Entwicklungen der Infektionszahlen werden zeigen, was möglich sein wird und was nicht“, so Andrea Heyn. Im vergangenen Jahr wurde das Event zentral von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung abgesagt.

Aktuelle Informationen, wie es weitergeht, gibt es ab Mai unter www.muehlen-nordsachsen.de

Von ka