Nordsachsen: Verein wirkt für Erhalt und Vielfalt der Mühlen

Nordsachsen

20 Jahre Verein Mühlenregion Nordsachsen – ein Grund zum Feiern. Die festliche Versammlung war für Sonnabendabend fest terminiert. Eine Ehrung für die Ehrenamtler, ohne die es das Mühlenwesen im Landkreis so nicht geben würde. Mitte der Woche die Absage – das Infektionsrisiko ist mit Blick auf die Zahl der Corona-Fälle zu groß. Leicht ist Geschäftsführerin Andrea Heyn und Vereins-Chefin Heidrun Kräger dieser Schritt nicht gefallen. Nach der ausgefallenen Mühlensaison nebst abgesagtem Mühlentag sollte es wenigstens diesen Feier-Tag geben.

Zur Galerie Vor 20 Jahren wurde der Verein Mühlenregion Nordsachsen gegründet. 49 Mitglieder gibt es und 28 Mühlen. Hier sind die ganz verschiedenen Mühlen zu sehen.

Verein wurde am 26. Oktober 2000 gegründet

Ein Blick zurück. Es ist der 26. Oktober 2000. Im Bürgerhaus Authausen gründet sich der Verein Mühlenregion Nordsachsen mit zunächst 16 Mitgliedern, darunter private Mühlenbesitzer sowie die Stadt Bad Düben. Mittlerweile sind 28 Betreiber – das sind Privatleute, Gemeinden und Vereine – organisiert. Zweck sind unter anderem die Förderung der Erhaltung der Mühlen, Wahrung des Kulturerbes und Bildungsarbeit. Späteren Generationen sollen so Einblicke in den Betrieb der durch Wind-, Wasserkraft und Elektrizität bewegten Mühlen ermöglicht werden.

Anzeige

Bad Düben ist die Mühlenstadt in der Mühlenregion Nordsachsen

Nordsachsen verfügt mit der Mühlenregion Nordsachsen, aber auch mit den vielen Wasser- und Windmühlen in der Oschatzer Region über eine hohe Mühlendichte. Deutschlandweit können da nur wenige Regionen mithalten. Dass viele Mühlen nicht dem Verfall preisgegeben sind, liegt aber vor allem an der Arbeit der Eigentümer und des Vereins. Über die Hälfte der Bauwerke liegen in den Altkreisen Delitzsch und Eilenburg, inklusive der mühlenreichsten Stadt: Bad Düben. Allein die Kurstadt verfügt über fünf solcher technischen Denkmale.

Das Besondere der Region ist die Vielfalt der Mühlentypen. Neben der Bockwindmühle, die am häufigsten vertreten ist, gibt es Turmwind-, Paltrockwind-, Wasser-, Motormühlen, je eine Holländerwindmühle, eine Göpelmühle und eine Schiffsmühle.

Von Kathrin Kabelitz