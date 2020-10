Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Wir haben allen vier 30-Jährigen Fragen gestellt. Hier ihre Antworten:

Martin Ermler aus Delitzsch

Martin Ermler ist Soldat und an der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch stationiert. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Als 30-Jähriger sind Sie von Anfang an dabei. Sind 30 Jahre deutsche Einheit für Sie persönlich ein Grund zum Feiern?

Absolut. Aus der Schule, von Eltern und Verwandten erfährt man ja viel darüber, wie es früher war. Ich bin glücklich, in einem Land mit freiheitlich demokratischer Grundordnung aufwachsen zu dürfen. Ich ecke mit meiner Meinung ja auch oft an, aber das darf ich dank unseres Grundgesetzes. Im SED-Regime hätte das wohl anders ausgesehen.

Welches gesellschaftliche, politische oder private Ereignis hat Sie in diesen drei Jahrzehnten am tiefsten berührt?

Der Anschlag vom 11. September. Ich weiß noch genau, wo ich damals war und was ich getan habe, als ich die Bilder in den Nachrichten gesehen habe. Das war auch einer der Gründe, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin. Mein persönliches Ereignis war hierbei mein Auslandseinsatz. Seitdem habe ich einen anderen Blick auf die Welt und wertschätze das Leben in unserem Land viel mehr.

Sind Sie persönlich, familiär und beruflich dort angekommen, wo Sie mit 30 sein wollten?

30, das klang immer so weit weg. Man hatte Vorstellungen, wie es wohl mit 30 sein muss. Und plötzlich ist die Zeit rum und man ist es. Ich bin zufrieden, ich bin frisch verlobt, habe ein Gehalt, von dem ich gut leben kann, und befinde mich grad auf den Schritten zurück ins Zivilleben und in die berufliche Selbstständigkeit. Sicher, das eine oder andere könnte auch besser sein, aber das Erwachsenenleben geht ja „grad erst los“.

Ein Teil der älteren Ostdeutschen fühlt sich noch heute als Deutscher zweiter Klasse. Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihre Bekannten, Freunde oder Arbeitskollegen Ossis oder Wessis sind?

Ich bin mit 18 Jahren nach München gezogen und mit 25 Jahren dann zurück nach Sachsen. Ich denke, es gibt da einen großen Mentalitätsunterschied. Ich kenne bei meinen Bekannten aus dem Osten niemand, der eine Kartenmischmaschine oder einen Eierschalensollbruchstellenverursacher besitzt. Bei den Bekannten aus dem Westen schon. Ich finde das aber eher witzig als störend. Ich messe mein persönliches Umfeld am Charakter, mein berufliches an der Leistung. Wo da jemand herkommt, das spielt da keine Rolle.

Sie wohnen jetzt in Delitzsch. Was hat sie in die Region gezogen? Was gefällt Ihnen hier?

Ich war aufgrund der Bundeswehr nur sehr selten zu Hause und habe eine Wohnung in Sachsen gesucht, die ruhig liegt, günstig ist, wo ich im Urlaub entspannen kann und ich schnell auf die Autobahn Richtung Kaserne komme. So kam ich nach Löbnitz. Ich habe diese Region sehr schätzen gelernt. So kam es, dass ich nun mit meiner Verlobten nach Delitzsch gezogen bin, um die bessere Infrastruktur zu nutzen. Delitzsch ist eine schöne, alte Stadt. Es gibt die Seen in der Nähe und man ist bei Bedarf ruckzuck in Leipzig. Seit meiner Versetzung an die USH Delitzsch ist nun auch der Arbeitsweg sehr kurz. Ich bin per Zufall hier gelandet, aber mit Herz hier geblieben.

Madlen Birnbaum aus Eilenburg

Madlen Birnbaum ist Auszubildende als Fachkraft für Altenpflege in Eilenburg Quelle: Nico Fliegner

Als 30-Jährige sind Sie von Anfang an dabei. Sind 30 Jahre deutsche Einheit für Sie persönlich ein Grund zum Feiern?

Nein, eigentlich nicht. Das, was damals passiert ist, habe ich ja nicht wirklich mitbekommen, kenne es nur von Erzählungen. Insofern ist es kein persönlicher Grund für mich, ich war bei den Ereignissen nicht dabei.

Welches gesellschaftliche, politische oder private Ereignis hat Sie in diesen drei Jahrzehnten am tiefsten berührt?

Die Geburt meiner zwei Kinder.

Sind Sie persönlich, familiär und beruflich dort angekommen, wo Sie mit 30 sein wollten?

Familiär auf jeden Fall und beruflich bin ich gerade auf dem Weg. Ich lerne in der K&S Seniorenresidenz in Eilenburg, mache gerade eine Ausbildung zur Fachkraft für Altenpflege. Ich kann mir einen anderen Beruf als den gar nicht mehr vorstellen.

Ein Teil der älteren Ostdeutschen fühlt sich noch heute als Deutscher zweiter Klasse. Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihre Bekannten, Freunde oder Arbeitskollegen Ossis oder Wessis sind?

Das spielt für mich keine Rolle, und ich denke auch in meiner Generation nicht. Das Ossi-Wessi-Denken ist absolut kein Thema mehr, auch nicht in meinem Freundeskreis. Ich weiß aber, dass es oftmals noch bei Älteren ein Thema ist und vor ein paar Jahren bestimmt noch stärker ausgeprägt war.

Sie wohnen seit 30 Jahren in Eilenburg. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt , in den Westen zu gehen?

Ich konnte mir nie vorstellen, irgendwohin anders hinzugehen. Meine Familie lebt hier. Ich würde sagen, dass ich doch sehr heimatverbunden bin.

Anika Willner aus Bad Düben

Anika Willner arbeitet als Altenpflegerin im MediClin Rehazentrum Bad Düben. Quelle: Wolfgang Sens

Als 30-Jährige sind Sie von Anfang an dabei. Sind 30 Jahre deutsche Einheit für Sie persönlich ein Grund zum Feiern?

Zum Feiern ist es für mich nichts. Ich kenne die Zeit vor der Wende nur aus Erzählungen, aber ich denke jeder, der es persönlich erlebt hat, hat seine eigenen Gedanken dazu.

Welches gesellschaftliche, politische oder private Ereignis hat Sie in diesen drei Jahrzehnten am tiefsten berührt?

Ereignisse und Eindrücke gab es sehr viele. Aber am tiefsten berührt haben mich die Geburten meiner beiden Töchter und meine Hochzeit.

Sind Sie persönlich, familiär und beruflich dort angekommen, wo Sie mit 30 sein wollten?

Ich habe vor knapp elf Monaten meinen Arbeitgeber gewechselt und fühle mich in meiner Position sehr wohl und angekommen. Verändern und weiterentwickeln möchte ich mich natürlich dennoch, aber mehr durch Weiterbildungen.

Ein Teil der älteren Ostdeutschen fühlt sich noch heute als Deutscher zweiter Klasse. Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihre Bekannten, Freunde oder Arbeitskollegen Ossis oder Wessis sind?

Das spielt für mich keine Rolle. Was zählt, ist die Person und nicht die Herkunft. Entscheidend ist doch nur, dass man sich versteht.

Sie wohnen seit einigen Jahren in Bad Düben. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, in den Westen zu gehen?

Ich bin 2013 nach Bad Düben gezogen. An einem Umzug haben wir bis jetzt nicht gedacht. Maximal innerhalb von Bad Düben, aber nicht weiter weg.

Von Heike Liesaus, Nico Fliegner und Kathrin Kabelitz