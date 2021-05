Rabutz

Timo hadert mit der alten Lok. Der 16-Jährige programmiert an diesem Freitag in der ersten Maiwoche der Gartenbahn mittels Laptop neue Funktionen ein. Das etwa 20 Jahre alte Gefährt wurde von seinen Vorgängern gebaut, erzählt der Schüler, immer wieder sei daran gearbeitet worden. Während die Lok anfangs nur ein- oder ausgeschaltet werden konnte, wird sie inzwischen über WLAN gesteuert. In ein paar Wochen soll die mit Solarenergie betriebene Bahn wieder auf der etwa 100 Meter langen Strecke durch den großen Garten des technisch-ökologischen Projektzentrums (Töp) in Rabutz rollen. Dann werden auch Infrarot-Lichtschranken die Fahrt regeln. Und gleich nebenan, auf der dreimal so langen Rennstrecke, sollen bald wieder Rennen mit Elektro-Fahrzeugen in Go-Kart-Größe stattfinden.

Jubiläen liegen nur wenige Tage auseinander

„Wie sie das Problem lösen, lernen sie von mir“, sagt Elk Messerschmidt. Der Leiter des Projektzentrums in Rabutz in der Gemeinde Wiedemar gebe dann ein Ziel vor, wie dieses erreicht wird, liegt an den Kindern und Jugendlichen selbst, die regelmäßig nach Rabutz kommen. Um die acht sind es aktuell, sagt Messerschmidt. Doch insgesamt hat der Physiker und Polytechniker über viele Jahre hinweg mehr als 100 junge Menschen in technische oder landwirtschaftliche Berufe begleitet.

Timo Schulz an der 20 Jahre alten Lok der Gartenbahn. Konnte sie anfangs nur ein- oder ausgeschaltet werden, wird sie inzwischen über WLAN gesteuert. Quelle: Wolfgang Sens

Mehr als ein Viertel seines Lebens hat Elk Messerschmidt dem Rennstall gewidmet. Am Donnerstag ist das Projektzentrum 25 Jahre alt geworden. Am Sonnabend wird Messerschmidt selbst 80. Groß feiern wollte er aber nur den Geburtstag des Zentrums. Doch auch das geht erst einmal pandemiebedingt nur in kleiner Runde.

Netzwerk soll erhalten bleiben – Nachfolger gesucht

Wenn Messerschmidt an das zurückliegende Vierteljahrhundert denkt, fallen ihm unzählige Geschichten ein. Nicht selten fasst er dann einige mit den Worten „da war was los“ zusammen. Denn Messerschmidt mischt sich ein, teilt seine Meinung mit, auch oder gerade dann, wenn es unbequem wird – auch für ihn.

Der Technikpädagoge ist oft ein Stück voraus. In seinen Vorstellungen und Gedanken, seinen Forderungen und der Lautstärke. Sein berufliches Leben gleicht einer Rennstrecke. Sie hat nicht nur sanfte Kurven. Es geht durch Schikanen und Abzweigungen enden auch einmal in Sackgassen oder der Leitplanke. Manchmal kam es vor, dass dem Elektro-Pionier der Akku fast ausging.

Aufgehalten hat ihn das nicht. Seit mehreren Jahren versucht er, einen Nachfolger für die Leitungsposition des Zentrums einzusetzen. Bisher scheitern seine Bemühungen am Geld. „Es wäre schade, wenn das über die Jahre hinweg aufgebaute Netzwerk verloren geht“, sagt Messerschmidt. Den 30. Geburtstag des Töp möchte er noch erleben und bis dahin wünscht er sich, die Gelegenheit zu bekommen, einen Nachfolger einführen zu können.

Wer ist Elk Messerschmidt? Elk Messerschmidt wurde am 15. Mai 1941 im heutigen Schkeuditzer Ortsteil Freiroda geboren. Er ist verheiratet und hat drei Töchter. Nach der Schule machte er eine Lehre als Elektroinstallateur. Später ging er zur NVA. Er studierte Lehramt für Physik und Polytechnik. Nach der Ausbildung erhielt er eine Stelle an der Polytechnischen Oberschule in Glesien. Er war Aspirant an der Technischen Hochschule Chemnitz, später ging er an die PH nach Halle. Er war Außendienst-Mitarbeiter in einem Vermessungsvertrieb und kurzzeitig Projektbearbeiter bei der Dresdner Bank. Heute ist er Leiter des technisch-ökologischen Jugendprojektzentrums in Rabutz.

Begonnen hatte alles mit der Idee, in Rabutz Rennautos mit Elektroantrieb zu bauen und auf einer anliegenden Strecke zu testen. Kinder und Jugendliche sollten praxisbezogen an die Technik herangeführt werden. „Nur Porsche und wir haben in der Region eine eigene Teststrecke“, sagt Messerschmidt und lacht laut. Als Zentrum mit einem technischen und ökologischen Schwerpunkt fand die Idee auch Eingang in die Leader-Förderung der Europäischen Union für strukturschwache ländliche Regionen. 116 000 Euro gab es aus dem Fördertopf für das Projekt. Der restliche Betrag der Gesamtkosten in Höhe von 145 000 Euro wurde durch Leistungen von Eltern, Unterstützern, Sponsoren aus der Umgebung und der Gemeinde aufgebracht.

300 Meter für Elektroauto-Rennen

An dem Grundprinzip des Projektzentrums hat sich in den zurückliegenden 25 Jahren nicht viel geändert. Auch wenn die technischen Mittel andere, die Entwicklungen womöglich schneller geworden sind, geht es weiterhin darum, eigene Erfahrungen zu sammeln. Um etwas auszuprobieren, zu scheitern, einen anderen Ansatz und letztlich eine Lösung zu finden. Für sein Engagement hat Messerschmidt 2019 den sächsischen Bürgerpreis in der Kategorie Schöpfung bewahren – Natur schützen (Umwelt) erhalten.

Für das kommende Jahr hofft Messerschmidt darauf, Rennen der Formel E auf der 300 Meter langen Strecke mit der zusätzlich 100 Meter langen Boxengasse abhalten zu können. Zwischen den Jahren 1998 und 2002 gab es diese Wettkämpfe mit Elektro-Fahrzeugen in Go-Kart-Größe regelmäßig, dann nur noch vereinzelt und 2004 das letzte. Quelle: Wolfgang Sens

Aktuell geht es neben der Gartenbahn auch wieder um die E-Flitzer. Für das kommende Jahr hofft Messerschmidt darauf, Rennen der Formel E auf der 300 Meter langen Strecke mit der zusätzlich 100 Meter langen Boxengasse abhalten zu können. Zwischen den Jahren 1998 und 2002 gab es diese Wettkämpfe mit Elektro-Fahrzeugen in Go-Kart-Größe regelmäßig, dann nur noch vereinzelt. Messerschmidt hält die Patentrechte auf die Formel E.

Fachsimpelei an vielen Fronten

Wenn Messerschmidt von den Projekten erzählt, wirft er nur so mit Fachbegriffen um sich. Dann geht es um die Berechnung des Differentials, um Amperzahlen oder Arduino, eine Plattform zum Entwickeln eigner Geräte, bestehend aus Hard- und Software.

Das Töp Rabutz ist seit 2010 „Europäisches Jugendkompetenzzentrum für erneuerbare Energie. Quelle: Wolfgang Sens

Zwischendurch kommt er immer wieder auf die aktuelle Lage zu sprechen, schimpft auf Politiker oder wie aktuell auf Unternehmer und Sportfunktionäre. „Wir müssen endlich unseren Kindern wieder Bildung gewährleisten“, sagt Messerschmidt. Wenn nur 25 Prozent des Geldes, das große Unternehmen in den Sport investieren, für die Bildung eingesetzt werden würde, dann könnten Schüler auch im Lockdown in die Schule gehen – beispielsweise durch Filteranlagen in den Klassenräumen, so der Technikpädagoge. Es gebe zwar das Gegenargument des Sports, es seien Sponsoren, doch es sind dieselben Unternehmen, die sagen, „unsere Kinder sind ungeeignet als Lehrlinge, weil sie nichts gelernt haben“, erklärt Messerschmidt.

Wiedemars Bürgermeister gratuliert Elk Messerschmidt ist „rührig und sehr gut vernetzt“, sagt der Wiedemarer Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) spontan über den Leiter des technisch-ökologischen Projektzentrums. Es sei faszinierend, mit welchem Nachdruck er seinen Vorhaben nachgehe. Ganzer wolle sich in diesem Zuge bedanken, dass in Wiedemar entstandene Projekte seit 25 Jahren in die Welt hinausgetragen und auf Ausstellungen präsentiert werden. Für die Zukunft wünscht der Bürgermeister, dass es für das Jugendprojektzentrum in Rabutz weitergeht, dass ein Nachfolger gefunden werden kann und dass die Arbeitsplätze mit neuer Rechnertechnik ausgestattet werden können. Denn dahin gehe die Zukunft.

Mit 80 Jahren um die Welt

Von den 60 Einwohnern, die Rabutz aktuell hat, seien 12 Kinder, sagt Messerschmidt. Die Quote solle Leipzig erst einmal toppen. Ganz ohne etwa gegen den großen Nachbarn zu sticheln, geht selbst bei dieser Feststellung nichts.

Wiederholt vertraten die Mitglieder des Jugendprojektzentrums Deutschland auf den Milset-Weltausstellungen. Elk Messerschmidt vor den Erinnerungen an die Ausstellung in Chile 2005. Quelle: Wolfgang Sens

Seit 2020 ist das Töp Mitglied der Internationalen Bewegung für Freizeitaktivitäten in Wissenschaft und Technik (Milset). „Nun sind wir das kleinste Mitglied einer sehr großen Organisation, die sich mit MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik – in der Freizeit der jungen Menschen beschäftigt und ihnen Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und der Anerkennung bietet“, sagte Messerschmidt kurz nach der Aufnahme. Bis nach Portugal, Frankreich, Russland, Chile und Polen gingen die Reisen. Denn wiederholt vertraten die Nordsachsen Deutschland auf den Milset-Weltausstellungen. 2023 soll es nach Mexiko gehen. Elk Messerschmidt wird dabei sein, obwohl er sich nach seinem 80. Geburtstag zur Ruhe setzen wollte. Doch die zwei Jahre der Pandemie waren in diesem Plan nicht mit eingerechnet, sagt Messerschmidt.

Von Mathias Schönknecht