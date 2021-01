Nordsachsens Künstler im Corona-Jahr

Nordsachsen

Ob Malerei oder Musik, wir haben mit Künstlern aus Nordsachsen gesprochen, wie sie das Corona-Jahr erlebt haben.

Dirk Pigors

Das Bild mit den Arbeitsschutz-Symbolen, zu denen auch die Maske gehört, die jetzt alltägliche Präsenz erhalten hat, ist schon lang vor Corona entstanden. „Ich glaube nicht, dass ich mal etwas zu Corona machen kann“, schätzt der 52-jährige Dirk Pigors ein. Seit knapp drei Jahren betreibt er seine eigene Werbeagentur Pigors.biz, hat seine Atelier-Werkstatt in Delitzsch-Schenkenberg. In Leipzig ist er geboren, in Delitzsch ist er zur Schule gegangen, in Riesa hat er Berufsausbildung als Heizungsmonteur mit Abi gemacht, sich aber danach immer mit Grafik beschäftigt. Immerhin funktionieren die Geschäfte mit der Werbung gut, wenn auch der Nachfrageumfang etwas geringer ausfällt, weil im kulturellen Bereich vieles weggebrochen ist. Dort schwebt dann doch ein Weihnachtsmann dank zum Fallschirm umfunktionierter Schutzmaske sanft durch den Facebook-Auftritt. Derzeit hängt eine Schau seiner kraftvollen Pop-Art-Werke bei den Delitzscher Stadtwerken, aktuell allerdings ohne Publikumsverkehr. Sein Schaffensprozess für Kunst ist zyklisch. „Der Kopf ist immer voll“, sagt er. Die Ideen werden dann mit einem Mal umgesetzt. Das könnte noch in diesem Winter soweit sein. Das ist dann einfach Handwerk. Teils wird gedruckt, teils gemalt. Künstlerisch stand für ihn 2020 die Musik weit vorn. Die alte Schülerband Spy plus wurde reaktiviert. Die macht Punk-Musik. Mit Auftritten sah’s zwar mau aus, aber es wurde intensiv geprobt. „Kann man sich anhören“, schätzt er ein, schließlich verleiht er den „Super Porn Yetis“ seine Stimme. Auf der Band-Website www.spy-plus.de gibt’s Videoproben.

Dirk Pigors hat sein Werk aus Arbeitsschutzgrafiken schon vor 2020 kreiert. Quelle: Wolfgang Sens

Rita Weber

Rita Weber aus Bad Düben hat im Oktober ihren 80. Geburtstag gefeiert –es war also wirklich ein besonderes Jahr. Die ehemalige technische Zeichnerin beschäftigt sich am liebsten mit Landschaftsmalerei. „Am liebsten bin ich draußen in der Natur, um zu malen“, schwärmt sie. In der dunklen Jahreszeit hält sie sich meist in ihrem Atelier auf. Dort entstehen auch Aquarelle oder Ölgemälde. Einige ihrer Werke konnte man vergangenes Jahr im Naturparkhaus Bad Düben bestaunen. Seit 2002 leitet Rita Weber eine Malgruppe in der AWO in Bad Düben. Im März musste der Kurs stoppen, seitdem hält sie trotzdem noch Kontakt zu den Mitgliedern. In ihrer Kunst habe Corona sie nicht beeinflusst. „Zur Zeit male ich viele Blumen und Ostseemotive“, erzählt sie. „Das Malen lenkt ab von schlechten Zeiten, es gibt mir wirklich Freude.“ Im nächsten Jahr soll es eine Ausstellung ihrer Kunstwerke in Torgau geben. Außerdem möchte Rita Weber wieder ihre Malgruppe treffen. Am besten, um draußen zu zeichnen. Und sobald das Reisen wieder möglich ist, geht es für sie an die geliebte Ostsee.

Die Künstlerin Rita Weber arbeitet in ihrem Atelier an einer Ansicht des Bad Dübener Rathauses. Quelle: Wolfgang Sens

Volker Pohlenz

Es ist schon etwa 40 Jahre her, dass Volker Pohlenz in Leipzig Kunst studierte. Seit der Wende lebt der 64-Jährige in Wöllnau und fertigt vor allem Wandbilder an. Im Sommer ist er dafür meist an Hausfassaden unterwegs. Im Winter fokussiert er sich in seinem Atelier auf Ölbilder. Die meiste Zeit beschäftigt sich der freie Künstler mit Privataufträgen. Viele seiner Bilder schmücken die Kirchen in Nordsachsen. In den 80er Jahren war Pohlenz sogar am berühmten Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen beteiligt. Seine Aufträge hätten auch im Jahr 2020 nicht abgenommen, berichtet der Wöllnauer Künstler. „Mir geht es gut, ich habe keine Einbußen.“ Da er sowieso größtenteils allein arbeite, habe sich sein Alltag kaum verändert. In diesem Jahr malte er verschiedene Wandbilder, unter anderem in Mockrehna und Pressen. Ein Wandbild dauere oft zwischen 5 und 6 Wochen, wie Volker Pohlenz erzählt. Momentan arbeitet er an einem Bild für das Puppenspielmuseum in Bad Liebenwerda. Seine Pläne für nächstes Jahr? „Ich habe bereits einige Baustellen vor mir.“ Für Langeweile bleibt keine Zeit.

Zur Galerie Der Künstler aus Wöllnau vor seinen gemalten Wandbildern.

Stefan & Saskia Streck

Vielleicht wäre es ohne die Pandemie gar nicht dazu gekommen. Das Musikerpaar Stefan und Saskia Streck lebt erst seit diesem Jahr in Kölsa. In dem Ortsteil der Gemeinde Wiedemar arbeiten der 44-Jährige und seine 24 Jahre alte Partnerin nicht nur an ihrer Musik, sondern auch am eigenen Weg zu wohnen.

Stefan Streck ist als „The Micronaut“ bekannt geworden. Seit Mitte der 90er Jahre ist er als Musiker aktiv. Was ihn auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit: Er spielte zunächst Gitarre in Grindcore- und Emo-Bands, wechselte dann zu elektronisch produzierten Ambientstücken. Er arbeitete mit dem Gewandhausorchester zusammen und erschuf kleinere Parts Filmmusik,

Im aktuellen Album „ Olympia (Summer Games)“, das im Juli erschien, steckt nicht nur jede Menge Zeit, sondern sein gesamtes Geld, sagt Streck. Nichts Ungewöhnliches für einen Künstler. Mit dem Verkauf und den anschließenden Auftritten refinanziert sich der Aufwand. So funktioniert das Geschäft. Doch dafür bedarf es alles andere als einer Pandemie. Um die 30 fest gebuchte Auftritte musste The Micronaut absagen. „Es sollte DER Sommer werden.“ Doch daraus wurde nichts. Also suchten die Strecks eine Alternative zum immer teurer werdenden Wohnungsraum in Leipzig und fanden sie in Nordsachsen.

Saskia Streck ist ebenfalls Musikerin. Die 24-Jährige tritt unter dem Namen „Audia“ auf. Zusammen sind sie die Band „ Asia Imbiss“. Und mit dieser hatten die Strecks in diesem Jahr erste Auftritte. Aktuell arbeiten sie am gemeinsamen Album.

Quelle: Wolfgang Sens

Heinke Binder

Lediglich an einer Ausstellung konnte Heinke Binder 2020 teilnehmen. „Das war in der Schkeuditzer ‚art Kapella’ – noch vor dem ersten Lockdown“, berichtet die Ochsensaaler Keramikerin. Die erste Unterstützung im März sei hilfreich gewesen. Die Ausfallhilfen danach zu beantragen, sei kompliziert. Dafür habe sie ein Steuerbüro gebraucht.

Im Herbst sei ihr schnell klar gewesen, dass es keine Weihnachtsmärkte geben würde. „Ich habe zur Überbrückung Aufträge an der Volkshochschule und über die Ganztagsangebote der Schulen an Land ziehen können“, berichtet Heinke Binder. Leider habe sich das mit dem sogenannten Lockdown light alles in Luft aufgelöst. Einziger Lichtblick sei, dass eine Schule ihr das Ausfallgeld durchgereicht habe.

„Das kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen, aber der Kopf ist nicht für die Kunst frei, wenn man sich darum sorgen muss, wie man Strom und Wasser bezahlt“, schildert Heinke Binder ihre Lage. Angesicht dessen, dass einige Leipziger Galerien, für die sie gewöhnlich arbeitet, pleite sind, benötige man viel Optimismus beim Blick in die Zukunft. „Mich hat es voll erwischt“, fasst sie das Jahr 2020 zusammen.

„Mich hat es voll erwischt“, sagt Künstlerin Heinke Binder Quelle: Axel Kaminski

Von Yvonne Schmidt, Heike Liesaus, Mathias Schönknecht, Axel Kaminski