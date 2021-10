Nordsachsen

Der Landrat des Landkreises Nordsachsen, Kai Emanuel (parteilos), kann am Mittwoch wie geplant die Kreistagssitzung im Großen Saal des Heide Spa in Bad Düben leiten. Seine Quarantäne wurde am Dienstag vom Gesundheitsamt aufgehoben. Die Anordnung war am Montag vor zwei Wochen, am 27. September, ergangen, da der Landrat als enge Kontaktperson eines Positivfalls galt.

Seit mehreren Tagen symptomfrei

Da der 53-Jährige auch selbst leichte Erkältungssymptome entwickelte, wurde ein PCR-Test vorgenommen, der einen positiven Befund erbrachte. Die Infektion nahm allerdings einen unauffälligen Verlauf, bereits seit mehreren Tagen ist der Landrat wieder völlig symptomfrei. Während der 14-tägigen Quarantäne konnte er so auch seine Amtsgeschäfte digital weiterführen, bei öffentlichen Terminen vertraten ihn seine beiden Beigeordneten.

Keine Infektionsgefahr

Ein neuerlicher PCR-Test am Montag hat nunmehr bestätigt, dass vom Landrat keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Zwar seien immer noch Virusspuren nachweisbar, allerdings nur in sehr geringer Konzentration, sagt Amtsärztin Dr. Steffi Melz: „Nach zwei Wochen Absonderung, mehr als 48 Stunden ohne Symptomen und einem nur noch schwach positiven PCR-Test haben wir entschieden, die Quarantäne des Landrats gemäß Richtlinien des Robert-Koch-Instituts aufgrund dieser Konstellation zu beenden.“

Lesen Sie auch Nordsachsens Landrat Emanuel hofft auf negativen PCR-Test

Der Genesene kehrt somit am Mittwoch in sein Büro im Landratsamt zurück, nimmt am Vormittag auch wieder einen öffentlichen Termin wahr und leitet am Nachmittag die Kreistagssitzung.

Von pfü