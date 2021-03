Nordsachsens Landrat unterstützt Petition für Öffnung von Kitas und Schulen

Nordsachsen

Der nordsächsische Landrat Kai Emanuel unterstützt die Online-Petition „Bildungseinrichtungen trotz Corona nicht schließen“. Die Initiatoren hatten innerhalb von zwei Tagen 5000 Unterschriften gesammelt.

„Die nächste Corona-Schutzverordnung des Freistaates muss lokal differenzierteres Handeln ermöglichen“, betonte Emanuel. „Wir können nicht immer nur auf Inzidenzwerte starren und allein davon alles abhängig machen.“ Bereits am Montagabend wollte er die Petition auch bei einer Videokonferenz der Landräte mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in die Diskussion einbringen.

Ziel ist Öffnung der Einrichtungen

In Nordsachsen sind seit Montag wieder Kitas und Schulen geschlossen. Ziel der Petition ist es nun, „unter Einhaltung der Hygienekonzepte der einzelnen Einrichtungen sowie durch die Ausweitung der Schnelltests für Lehrkräfte und Erzieher eine Öffnung der Einrichtungen zu ermöglichen“.

Unterstützung auch von Bürgermeistern

Angeschoben wurde die Petition von Rebecca Jäkel (31), die auf weitere positive Reaktionen verwies. „Auch die Bürgermeister in Nordsachsen stehen hinter den Petitionen“, teilte sie am Dienstag mit. Dafür werde die vielerorts erfolgreiche Schuh- und Plakataktion lokal unterstützt. Das heißt, es werden Schuhe und Plakate an Rathäusern sowie an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen platziert. Davon werden Fotos gemacht und gesammelt, die anschließend an die Bürgermeister weitergeleitet werden. Laut Jäkel wollen die Bürgermeister die Bilder dann auf eine große Holztafel kleben und damit wahrscheinlich noch diese Woche nach Dresden fahren.

Von LVZ