Quartiersuche für Fledermäuse in Nordsachsen

Eilenburg

Zusammen mit Fledermausexperten und Behörden sucht der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV) nach Möglichkeiten, neue Quartiere für Fledermäuse einzurichten beziehungsweise zu erhalten oder zu verbessern. Fledermäuse sind selten geworden, stehen daher unter einem hohen Schutzstatus. Sie leben gern auf Dachböden oder in alten Kellern. Aber diese Quartiere sind rar geworden in der heutigen Zeit, „denn wir machen Bauwerke dicht, so dass nicht einmal diese kleinen Flugkünstler dort eine Lücke finden“, so Birgit Rabe vom Landschaftspflegeverband.

Kellerräume sind gut geeignet

Gemeinsam mit dem Fledermausexperten Rolf Schulze aus Hohenprießnitz schaute sich Birgit Rabe bereits gezielt in Kellerräumen um. Die Eilenburgerin engagiert sich aktiv im Eilenburger Geschichts- und Museumsverein, hat daher viele geschichtliche Informationen zu Kellern in und um Eilenburg. Mit diesem Hintergrundwissen wurden Geschichte und Naturschutz zusammengeführt, denn historische Informationen sind für Geschichtsvereine genauso wichtig.

Anzeige

Fledermäuse mögen historische Bauten

Alte Keller, so Birgit Rabe, gibt es reichlich in Eilenburg und Umgebung. Eilenburg ist bekannt und berühmt für seine Bergkelleranlage. Aber auch rund um die Stadt sind vor Jahrhunderten viele Keller entstanden, die einst als Lagerraum, Eiskeller oder Bierlager genutzt wurden. Hans Mahnhardt vom Eilenburger Geschichts- und Museumsverein ist Fachmann in der Altersbestimmung dieser Anlagen. Anhand der Ziegelmaße, der Mauerart und so weiter ermittelt er die Bauzeit. Rolf Schulze betreut einige Kelleranlagen, in denen Fledermäuse leben. Hans Mahnhardt und Rolf Schulze haben nun gemeinsam einen dieser Keller inspiziert, dabei Steine und Fugen vermessen. Die Bauzeit, so Mahnhardt, liegt zwischen 1710 und 1740. Fazit: Fledermäuse mögen historische Bauten.

Weitere LVZ+ Artikel

Hans Mahnhardt hat über den Eilenburger Geschichts- und Museumsverein zudem bereits zwei Bücher über „Steine“ verfasst. „Das Geheimnis der Steine“ und „Die Bergkeller zu Eilenburg“. Beide sind im Museumsshop in Eilenburg vorrätig und können dort erworben werden.

Von LVZ