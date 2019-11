Nordsachsens Volkshochschulen feiern den 100.

Eilenburg

Vital, quicklebendig und trotz des hohen Alters in bester Verfassung – auf welche 100-Jährige lassen sich solche Superlative noch allesamt vereinen? Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) hatte am Dienstag eine ganz bestimmte Jubilarin im Blick: Die Volkshochschule Nordsachsen macht die erste Hundert voll und das war Anlass für einen Festakt im Eilenburger Rinckart-Haus.

Prof. Dr. Ulrich Klemm, Geschäfstführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes. übergibt Norbert Morch, Leiter der Volkshochschule Nordsachsen (rechts), ein Geschenk. Quelle: Kathrin Kabelitz

Sechs VHS-Standorte im Landkreis

Gekommen waren Gäste aus allen Ecken des Landkreises, unter ihnen Landtagsabgeordnete sowie Oberbürgermeister aus Eilenburg und Schkeuditz, Vertreter weiterer Städte, Schulleiter, ehemalige und jetzige Dozenten, Kursteilnehmer. Und das aus gutem Grund. Die VHS ist in Delitzsch, Eilenburg, Oschatz, Schkeuditz, Taucha und Torgau an sechs Standorten mit Geschäftsstellen vertreten. Und damit in jenen Orten, in denen die Geschichte der Volkshochschulen in der Region vor 100 Jahren mit begonnen hat. Die Weimarer Verfassung von 1919 regelte erstmals in Artikel 148 die Belange der Erwachsenenbildung und Volkshochschulen für Deutschland. Dieses Staatsbekenntnis für lebenslanges Lernen führte in ganz Deutschland zu einer ersten großen Gründungswelle von Volkshochschulen. Bei Recherchen zu diesem Thema haben Norbert Morch, Leiter der Volkshochschulen Nordsachsen, und sein Team Belege zu Gründungsdaten einzelner Städte gefunden, beginnend im März 1919 in Delitzsch. In Zeiten des Umbruchs nach schwierigen Kriegsjahren seien die VHS Hoffnungsträger gewesen, das Bedürfnis der Menschen nach Bildung und Kultur für wenig Geld zu stillen, so Morch.

Roman Raschke trug Lene-Voigt-Mundart-Verse vor. Quelle: Kathrin Kabelitz

Sächsischer Verband lobt Nordsachsens Volkshochschulen

Dem Anspruch nach Bildung und mittlerweile lebenslangem Lernen gerecht zu werden, stellt sich die VHS. „Es ist eine exzellent geführte Schule mit viel Potenzial und einem Bildungs-Charme, der die Menschen anzieht“, lobte Prof. Ulrich Klemm, Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes, die Nordsachsen und sprach von einer „blühenden Bildungslandschaft, in der Volkshochschulen auf den politischen Willen und die Unterstützung angewiesen sind.“

Volkshochschule als Ort der Begegnung und gesellschaftlichen Teilhabe

Rund 18 000 Kursstunden plus weitere 15 000 für Sprachqualifizierung von Migranten weist die aktuelle Jahresstatistik für 2018 aus. Rund 12 400 Belegungen in 1000 Kursen gab es, in den unterschiedlichen Bereichen arbeitet die VHS mit rund 180 Dozenten zusammen. Sachsenweit erreichen die Nordsachsen so eine Quote im vorderen Drittel, wenn dieser Wert pro 1000 Einwohner gerechnet wird. Heute wie vor 100 Jahren ist die Volkshochschule ein Ort der Begegnung, der gesellschaftlichen Teilhabe und der Bildung für alle.

Klavierstücke, gespielt von Schülern der Musikschule, hatten den Vormittag musikalisch begleitet. Typisch sächsisch wurde es beim Auftritt des Leipziger Kabarettisten Roman Raschke, der Mundart-Verse von Lene Voigt zum Besten gab.

Im Gang der zweiten Etage des Eilenburger Rinckart-Hauses gibt eine kleine Ausstellung Auskunft über die Geschichte der Volkshochschulen in Nordsachsen.

Von Kathrin Kabelitz