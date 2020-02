Ankommen, Informationen erhalten, Fragen stellen – weiter geht’s. Ein Speed-Dating der besonderen Art stand am Freitag für die Oberschüler aus Mockrehna an. 34 Interessenten präsentierten ihre Offerten. Die Mädchen und Jungen hatten dabei nur wenige Minuten Zeit, sich ihre Meinung zu bilden: Wär das was für mich?