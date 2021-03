Nordsächsin engagiert sich für bedrohte Pferderasse

Nordsachsen/Leipzig/Estland

„Was Ute Wohlrab in Estland leistet, ist bemerkenswert und muss unbedingt erhalten bleiben“, sagt Bettina Dorn aus dem nordsächsischen Dahlenberg. Ihr Herz schlägt für den Tierschutz und neben Hunden, Katzen, Hühnern, Schweinen besonders für Pferde. Daher setzt sie sich für eine vom Aussterben bedrohte Rasse ein. „Die Pferderasse heißt Alt-Tori und stammt aus dem Jahr 1856. Es waren früher Kavalleriepferde des Zaren, heute sind sie hervorragend für die Freizeit, nervenstark und menschenbezogen – nur leider als kleinste Rasse mit eigenem Zuchtbuch in Europa immer noch sehr unbekannt“, erklärt sie und ist so auf die Arbeit der Deutschen Ute Wohlrab aufmerksam geworden. Ute Wohlrab ist nach Estland gezogen, um eben diese Rasse zu züchten und so vor dem Aussterben zu bewahren.

Zur Lebensaufgabe gemacht

„Ute Wohlrab kam vor über 20 Jahren nach Estland im Baltikum. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dieses wichtige Kulturgut zu erhalten, und 20 der wunderschönen Pferde stehen in neuen Offenställen mit großen Koppeln. Mein Herz hängt da dran, weil Ute ein wahnsinnig toller Mensch ist. Kennengelernt habe ich sie über die Sozialen Medien. Sie ist immer gerade heraus, verstellt sich nie. Sie kämpft in einem fremden Land für die Erhaltung einer gefährdeten Pferderasse. Diese Pferde sind atemberaubend und es sterben so viele Arten aus, da leistet Ute einen wahnsinnig wertvollen Beitrag. Sie hat einen Zuchtverband gegründet, der sich der Erhaltung widmet. Das eigene Zuchtbuch stammt von ihr – zehn Jahre Kampf. Und das alles macht sie ganz allein. Ich kann mich mit Ute und ihrer Art zu leben so sehr identifizieren und würde mir wünschen, dass ihre ganze Arbeit nicht umsonst war.“

Bettina Dorn aus Dahlenberg liebt Pferde. Quelle: privat

Warum umsonst? Bettina Dorn: „Ute Wohlrab hat durch die Corona-Pandemie enorme Verdienstausfälle. Dazu kam, dass Verkaufspferde aufgrund der Reisesperren nicht mehr vor Ort besichtigt werden konnten und so unverkäuflich waren. Im November infizierte sich Ute selbst mit dem Corona-Virus. Die zierliche Frau, die sonst 20 Pferde völlig alleine versorgt und pflegt, war sogar mit hohem Fieber und bleierner Müdigkeit für ihre Schützlinge da. Jetzt machen ihr die Spätfolgen so große Probleme, dass der Pferdebestand dringend verringert werden muss. Ihre traurigen Zeilen darüber in einer Facebook-Pferdegruppe weckten die Hilfsbereitschaft unzähliger Pferdefreunde und bewiesen, dass Social Media durchaus sozial und verbindend sein kann. Innerhalb kürzester Zeit kam der Betrag zusammen, den Ute Wohlrab für die Deckung aller Haltungskosten in einem Monat braucht. Doch leider ist dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Ost in Estland zu Besuch

Nicht nur Bettina Dorn, sondern auch viele andere Menschen aus der hiesigen Region fiebern aktuell mit Ute Wohlrab und ihren Pferden mit. Besonders auch Maria Flemming aus Leipzig. Sie selbst ist seit einigen Jahren oft in Estland zu Besuch und hat heute selbst einen Alt-Tori im nordsächsischen Taucha. „Mein Wallach heißt Louisdor, ist fünf Jahre alt und ein Fuchs“, sagt die 32-Jährige stolz. „Ich habe Ute das erste Mal 2014 besucht und habe einige Wochen auf ihrem Hof gearbeitet beziehungsweise geholfen.“

Die Deutsche Ute Wohlrab züchtet in Estland die seltene Pferderasse Alt Tori. Quelle: privat

Zu dieser Zeit hat Maria Flemming gerade in Freiberg studiert. Sie haderte mit ihrem Studium und da kam es genau zur richtigen Zeit, dass sie einen Aushang in der Uni-Bibliothek entdeckte. Auf diesem wurde für den Pferdehof in Estland Unterstützung gesucht. Die Leipzigerin setzte sich direkt mit Ute Wohlrab in Verbindung und drei Wochen später saß sie bereits im Flugzeug. „Als ich ankam, war es dunkel und es hat gewittert. Ute holte mich vom Busbahnhof ab. Auf der Autofahrt lernte ich sie kennen. Als wir ankamen, schaffte ich die Sachen rein und wir begannen gleich mit der Abendfütterung und wir schauten nach, ob alles in Ordnung ist. Es war eine Art Praktikum. Ich half ihr mit den Pferden und erhielt dafür Kost und Logis frei. Ich selbst bin einfach aufgewachsen. So macht es mir auch nichts aus, dass es dort keine Wassertoilette gibt. Es gibt einen Brunnen, fließend Wasser und die Internetverbindung ist viel besser als in Deutschland. Ich war den ganzen Sommer über dort und habe ihr bei den Arbeiten geholfen. Da fiel so einiges an. Die Zäune mussten regelmäßig repariert werden, da die Elche immer wieder durchgerannt sind“, erinnert sie sich lachend.

Louisdor kommt nach Nordsachsen

Maria sprang ein, wenn Ute mit dem Verkauf von Pferdeutensilien beschäftigt war oder einen Stand auf Messen betreute. Die Hauptaufgabe war natürlich die Versorgung der Pferde. Dazu gehörte auch die Verpaarung der Tiere. Und aus diesem ersten Jahr wurden schließlich zwei Pferde tragend. Ein Fohlen davon ist Louisdor. „Als ich im folgenden Jahr wieder nach Estland flog, hatte ich die Geburt leider um eine Woche verpasst“, bedauert Maria Flemming. Doch Louisdor gefiel ihr sofort. „Ich mag Pferde, wo was dran ist. Muskulös, kompakt. Als Kind wollte ich schon immer ein Pferd haben. Doch ich wollte nie einen Fuchs. Doch Louisdor hat mich verzaubert. Als Fohlen hat er sich benommen wie ein Schoßhund. Er ließ sich den Bauch kraulen und kam auf den Schoß gekrabbelt. Alt-Tori-Pferde haben einen super Charakter. Sie haben auch einen schönen Gang“, erklärt sie.

Maria Flemming mit Louisdor. Das Pferd stammt aus Estland, hat seinen Stall aber inzwischen in Nordsachsen. Quelle: privat

Im Sommer 2018 kam der Wallach dann nach Nordsachsen. Jetzt steht er in einem Offenstall bei Taucha, in einer Wallachherde. „Ich habe nun so lange mit Louisdor vom Boden aus geübt und war viel mit ihm spazieren, sodass ich nun auch bald anfangen werde, ihn einzureiten.“ Doch der junge Wallach hat auch seine Eigenarten. Beim Spazierengehen ist er extrem entspannt, hat jedoch die Angewohnheit, sich sofort zu wälzen, wenn es ihn mal krabbelt oder wenn er schwitzt. Dann ist es ganz egal, wo er sich gerade befindet. Eben ein echt entspannter Zeitgenosse. „Ich werde mit ihm auch weitere Sachen trainieren. So wünsche ich mir, dass er eines Tages auch eine Kutsche zieht. Das und auch das Reiten benötigt gute Vorbereitung. Denn schließlich sind Pferde nicht dazu gemacht, dass Menschen auf ihnen sitzen. Die Muskulatur muss dafür erst aufgebaut werden.“

„Ute braucht Hilfe“

Doch zurück zum Alt-Tori-Hof. Diesen besuchte Maria Flemming nicht nur um Sommer 2014, sondern war jedes Jahr zum Teil auch zwei Mal mit vor Ort, um einen Beitrag zum Rasseerhalt leisten zu können und Ute behilflich zu sein. Aufgrund ihrer Schwangerschaft, konnte Maria Ute im vergangenem Jahr leider nicht besuchen, doch das möchte sie nachholen, sobald dies wieder möglich ist.

Und so wie Maria Flemming möchte auch Bettina Dorn Ute Wohlrab unterstützen: „Ute braucht Hilfe, um auch künftig diese tolle Pferderasse züchten zu können, da von estnischer Seite keinerlei Hilfen vorgesehen sind. Um dieses einzigartige Kulturgut zu erhalten und vor allem aber, weil jedes einzelne dieser freundlichen und wunderschönen Pferde auch weiterhin Unterstützung braucht, möchte ich im Namen von Ute um Unterstützung bitten! Bitte helfen Sie, die Alt-Tori-Pferde zu retten“, bittet die Nordsächsin.

Spenden und Arbeit vor Ort

Nicht nur jeder Cent hilft Ute Wohlrab in ihrem Kampf um den Erhalt der seltenen Alt-Tori Pferde, sondern auch Sachspenden oder eine Mitgliedschaft im Verband sind willkommen und selbstverständlich wäre sie über jeden aktiven Einsatz vor Ort dankbar. Wer also dem Beispiel von Maria Flemming folgen und einige Tage oder Wochen in Estland helfen möchte, kann sich gerne direkt an Ute Wohlrab wenden, selbstverständlich auch mit allen anderen Fragen zum Thema Alt-Tori!

Zuchtverband der Alt-Tori Pferde Estland, Ute Wohlrab, E-Mail: Ute.Wohlrab@gmail.com; Bankverbindung: Wohlrab Ute Ursula, SEB Pank Estland, IBAN: EE60 1010 2020 1182 9000

Von Kristin Engel