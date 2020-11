Eilenburg

Lange Zeit hatte Eilenburg mit einer Entscheidung gewartet – mit der neuen Corona-Schutzverordnung ist es endgültig: Auch in Eilenburg wird es 2020 keinen Weihnachtsmarkt geben. Zuvor hatten bereits Städte und Gemeinden in der Region, so Hohenprießnitz und Bad Düben, ihre Märkte abgesagt.

Eilenburgs Weihnachtsbaum kommt aus Jesewitz

Weihnachtskalender bietet Tag für Tag Aktionen

Stattfinden wird dagegen – unter Beachtung gültiger Abstands- und Hygieneregeln – aber all das, was im Zusammenhang mit dem Adventskalender am Rathaus geplant ist. Ab Dienstag und bis zum 24. Dezember versteckt sich hinter jedem Fenster eine besondere Aktion. Händler, Vereine und Institutionen haben sich etwas einfallen lassen, womit sie die Muldestädter überraschen wollen. So gibt es Gutscheine, Präsente, Überraschungsgeschenke und Rabattaktionen. Den Auftakt macht Christian Paul von Velo&Sport Paul, der einen Wintercheck fürs Fahrrad anbietet. Am 24. Dezember öffnet sich mit dem Digitalen Weihnachtsgottesdienst der Evangelischen Kirchgemeinde das letzte Türchen.

Kinder schreiben dem Weihnachtsmann und bekommen Antwort

In diesem Jahr wieder vertreten ist auch die Wunschzettelaktion der Stadtverwaltung. Normalerweise können Kinder zum Weihnachtsmarkt ihr Schreiben an den Weihnachtsmann in einen extra installierten Briefkasten an der Kirche stecken. In diesem Jahr sind die Mädchen und Jungen aufgerufen, ihren Zettel, der im Amtsblatt und auf der Stadtseite zu finden sind, am 4. Dezember in den Briefkasten am Rathaus zu werfen. Dann hat der Weißbärtige bis 13. Dezember Zeit, jedem zu antworten.

Angebote jeden Tag auf der Service-Seite der LVZ, auf www.eilenburg.de und Facebook.

