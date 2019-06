Eilenburg

Der Bundesfreiwilligendienst folgt einem einfachen Konzept: Männer und Frauen jeden Alters können sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl engagieren. Jährlich finanziert der Bund dabei bis zu 45 000 Stellen, die für Bewerber frei wählbar sind. Vier einfache Schritte sollen zur sozialen Tätigkeit führen: Platz suchen, Einsatzstellen kontaktieren, Kennenlerngespräch, Unterschreiben und schon kann es losgehen. So zumindest sieht es das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eigentlich vor. In der Praxis macht das in der Region Eilenburg jedoch einen anderen Eindruck. Viele der Stellen bleiben trotz des simplen Verfahrens unbesetzt – und auch im Freistaat Sachsen gehen die Zahlen weiter zurück.

Tierpark mit zwei besetzten Stellen eher eine Ausnahme

Dabei bietet der Bundesfreiwilligendienst vielen jungen Menschen die Möglichkeit, sich nach der Schule zu orientieren und in ein soziales Berufsfeld zu schnuppern. Inzwischen nutzen aber auch viele ältere Menschen das Programm. Eine ist die 58-jähirge Eilenburgerin Martina Riske. Sie hat sechs Kinder großgezogen, war deshalb lange raus aus dem Arbeitsleben. Die Kinder sind inzwischen erwachsen, Riske auf der Suche nach einer neuen Arbeit. „Ich war im vergangenen Jahr zu Ostern hier im Tierpark und fand es ganz toll. Eine Mitarbeiterin hat mich dann informiert, dass hier ein Bundesfreiwilligendienst möglich ist“, beschreibt sie. Vorher sei ihr der „Bufdi“ überhaupt kein Begriff gewesen, aber vom Konzept war sie schnell überzeugt. Nun hilft sie 20 Stunden pro Woche im Tierpark aus, pflegt die Anlage und hilft den Fachkräften bei der Tierpflege. „Alleine darf ich nicht mit den Tieren arbeiten, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Schade, dass ich den Bufdi nicht länger als die 18 Monate machen kann“, sagt Riske. Ein Jahr ist bereits um. In sechs Monaten möchte sie deshalb als ehrenamtliche Hilfskraft weiter im Tierpark arbeiten. Einen „Bufdi“ zum Ausprobieren neuer Arbeitsfelder könne sie nur weiterempfehlen. „Ich werde danach aber keine Ausbildung zur Tierpflegerin mehr machen. Dafür bin ich doch etwas alt“, ergänzt die Eilenburgerin und lacht.

Rund 25 Prozent weniger Bundesfreiwilligendienstler in Sachsen

Anfang Juni sind in Nordsachsen 194 Frauen und 111 Männer im Bundesfreiwilligendienst aktiv, wie viele Stellen offen bleiben, ist nicht erfasst. Klar ist aber, dass Kindergärten, Pflegeeinrichtungen oder Kulturprojekte oft ohne eine solche Hilfskraft auskommen müssen. Nur die wenigsten können regelmäßig auf solche Kräfte zurückgreifen, auch die Abbrecherquote unter „Bufdis“ ist hoch. Von den Bundesweit 45 000 möglichen Stellen sind Stand Mai derzeit 38 428 besetzt, davon 3236 in Sachsen. Ein Anteil von rund acht Prozent. Mit einem Blick auf die Zahlen der vergangenen Jahre wird aber schnell klar, dass der Freistaat bereits deutlich mehr der freiwilligen Helfer hatte und nun weit hinter anderen Bundesländern zurückbleibt. Waren es in den Jahren 2013 und 2014 noch im Schnitt über 5000 „Bufdis“ fiel die Zahl seitdem deutlich ab. „Die bundesweit hohe Zahl der Dienstantritte im Jahr 2013 war einer Überbuchung geschuldet, die einmalig mit zusätzlichen Haushaltsmitteln in 2014 bereinigt werden konnte“, erklärt Antje Mäder, Pressesprecherin des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das erklärt die hohen Zahlen in der Vergangenheit zwar in Teilen, dennoch zeigt sich seitdem ein Rückgang von mehr als 25 Prozent – auch ohne diese Überbuchung.

Von Tilman Kortenhaus