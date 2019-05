Krippehna

Nach einem Brand auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes im Zscheppliner Ortsteil Krippehna ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Wie die Polizei berichtete, stand am Sonntagabend Nutzholz in Flammen, das zwecks wirtschaftlicher Weiterverwertung in der Gartenstraße an einer Siloanlage lagerte. Obwohl die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten begann, konnte das Nutzholz nicht gerettet werden. So entstand erheblicher Sachschaden, der in seiner Höhe allerdings noch nicht genau beziffert ist.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Geschehens um Hinweise unter der Telefonnummer 03423/664-100.

Von lvz