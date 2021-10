Eilenburg/Halle

Dass sie ihren Brunnenentwurf in Eilenburg umsetzen darf, das erfuhr Christiane Budig zuerst von der LVZ. „Das ist eine tolle Überraschung. Es freut mich sehr“, so die 52-Jährige, die wegen ihres gerade gestohlenen Handys nur über Umwege erreichbar war.

Die Hallenserin hat an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein studiert. Und Rainer Schade, ihr Professor im Grundlagenstudium, hatte sie als eines der sieben Jurymitglieder für den Wettbewerb vorgeschlagen. Schon das habe sie sehr gefreut.

Bedürfnis nach Glück bleibt

Die eigentliche Wettbewerbszeit sei dann mit wenigen Wochen allerdings relativ kurz gewesen. So eine Idee sei ja nicht einfach da. Da werde was entwickelt, dran gefeilt und dann doch immer wieder verworfen. Es dauere damit schon, bis die Idee wirklich steht, so die Künstlerin. Sie selbst habe für die Ideenfindung natürlich zuerst die Sage gelesen. „Und dann habe ich versucht, für das, was die Sage uns heute noch sagen kann, ein Bild zu finden.“ Und sie fand: „Die Bedürfnisse nach existenzieller Sicherheit und Gesundheit sind auch noch heute aktuell. Es geht um das Glück in der Wohnstube, in der Familie.“ Die magischen Kräfte der Nymphe fließen daher in ihrem Brunnen zu dem Mädchen. Ein Goldfluss symbolisiert die prophezeite Gesundheit und den Reichtum.

Für Christiane Budig, die derzeit noch an abschließenden Arbeiten für einen Radleuchter im Magdeburger Dom arbeitet, ist es übrigens der erste Wettbewerbsbeitrag gewesen, für den sie ein Modell gebaut hat. „Das war für mich eine neue Erfahrung, die aber auch Spaß gemacht hat.“ Denn ansonsten arbeite sie vor allem mit Animationen.

Aufwandsentschädigung ist auch Wertschätzung

Die 1500 Euro hohe Aufwandsentschädigung, die sie wie die anderen sieben am Wettbewerb beteiligten Künstler erhielt, sei inzwischen auf ihrem Konto. Das sieht Christiane Budig auch als eine Wertschätzung für alle Teilnehmer, die ja auch in den Entwurf viel Zeit und auch Geld für Material stecken müssten. Dass sie im Stadtrat mit 16 Stimmen eine überwältigende Stimmenmehrheit bekommen hat, freut sie. „Ich hätte mein Modell auch gern präsentiert. Doch das war nicht vorgesehen.“

Der Brunnen in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien wird der Brunnenentwurf kommentiert. Neben Stimmen, die sich eine alte Bauweise oder einfach den bepflanzten Brunnen zurück gewünscht hätten oder es „voll hässlich“ finden, gab es aber auch positive Rückmeldungen, dass das „Ding gar nicht so unhässlich ist“ und dass man sich wie beim Heinzelmännchenbrunnen auf dem Markt auch an die „eigentlich ganz coole Idee“ gewöhnen wird.

Vandalismus lässt sich nur begrenzt vorbeugen

Zudem werden in den sozialen Medien auch mehrfach Befürchtungen in der Richtung geäußert, dass der Brunnen als Müllkippe und für Graffiti-Schmierereien missbraucht wird. Gänzlich ausschließen, so Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski, lässt sich das natürlich nie. „Aber es gibt schon noch einige Möglichkeiten, um Vandalismus und Vermüllung zumindest zu erschweren.“ Ideen wie die, die Lichteffekte auch ohne gestanzte Löcher umzusetzen, gebe es und die werden mit der Künstlerin, mit der jetzt erst einmal ein Künstlervertrag abgeschlossen werden muss, natürlich noch besprochen. Parallel dazu liefen übrigens auch bereits die Abstimmungen mit dem Landschaftsarchitekturbüro Knoblich, das den Auftrag für die Gestaltung der Grünfläche hat, in der der Brunnen bis Ende 2022 integriert wird.

Von Ilka Fischer