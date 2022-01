OBM Scheler erklärt, was die Eilenburger dieses Jahr erwartet

Eilenburg

Das Jahr 2021 wurde nach 2020 erneut von der Corona-Pandemie überschattet. Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (57, parteilos) erzählt im LVZ-Interview von den Belastungen im Zusammenhang mit der Pandemie, von Montagsspaziergängen und über Herausforderungen im neuen Jahr.

Herr Scheler, Corona und die Bundestagswahlen mal ausgeklammert, haben Sie noch ein, zwei Schlagworte, die Sie mit 2021 verbinden?

Ich verbinde damit vor allem, was wir in der Stadt und den Ortsteilen erreicht haben. Ich denke aber auch an die vielen Vorhaben, welche wir aktuell in Schulen, Kitas und städtischer Infrastruktur auf den Weg gebracht haben und die noch nicht abgeschlossen sind.

Der Impfstart liegt ein Jahr zurück und damit auch die damit verbundene große Hoffnung, dass nun alles besser wird. Was ist aus Ihrer Sicht besser geworden?

Wenn wir in die Zukunft gucken könnten, würden wir manche Probleme versuchen, anders zu lösen. Die Krankheit gibt es, wie damit umgegangen wird und wie lange sie uns beschäftigt, das hätte ich auch nicht geglaubt. Bei mir überwiegt die Hoffnung, dass wir bald Licht am Horizont erblicken.

Wie funktioniert das Rathaus im zweiten Corona-Jahr?

So einfach das klingt, wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben Büros einzeln besetzt, Homeoffice und Schichten eingeführt, die technische Ausstattung erweitert. Digitalisierung hat mit Corona an Bedeutung gewonnen. Vieles wird über Videokonferenzen geregelt. Termine im Bürgerbüro vergeben wir online oder telefonisch, damit es zu keinen unnötigen Wartezeiten für unsere Einwohner kommt. Normalbetrieb wäre besser!

Die LVZ hat im Dezember von ungefähr 600 Montagsspaziergängern in Eilenburg berichtet. Wie erklären Sie diese Teilnehmerexplosion?

Zum allgegenwärtigen Thema gibt es in der Betrachtung unterschiedliche Meinungen. Es ist legitim, seinen Protest auszudrücken, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Das muss friedlich erfolgen. Weder Gewalt noch Aggressivität dürfen da eine Rolle spielen.

Die Politik steht vor der Herausforderung, ihre Bevölkerung zu schützen. Geht Ihr Blick nach Dresden und Berlin?

Demonstrationen und Proteste gewinnen an Bedeutung und es sind nicht nur Menschen extremer politischer Richtungen oder Leugner. Mich wundert diese Gegenwehr nicht, denn schließlich gab es in den letzten zwei Jahren sehr oft politisches Handeln mit vielfach unverständlichen und nicht nachvollziehbaren Regelungen.

Es fliegen anderswo Steine gegen Polizisten und Fackeln sind dabei, Kinder, keine Masken, Regeln werden missachtet. Wie lange tolerieren Sie als OBM solche Spaziergänge in Eilenburg?

So lange es friedlich bleibt und sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, gibt es von mir keinerlei Gegenkommentar, darf jeder seine Meinung zum Ausdruck bringen, gewaltfrei.

Wie sind Bürgerhaus, Schwimmhalle, Museum und Bibliothek durch das vergangene Jahr gekommen?

Sehr, sehr schwer. Sämtliche Veranstaltungen sind weggefallen, die Schwimmhalle, teilweise auch Museum und Bibliothek mussten zwangsgeschlossen werden, Kurzarbeit wurde organisiert. Wir haben die Zeit aber auch genutzt, um notwendige Instandsetzungen zu realisieren. Das Museumsarchiv ist in ein neues Objekt umgezogen, hier gab es umfangreiche Arbeiten, welche wir alle in Eigenregie erledigt haben.

Und welche Auswirkungen hat das auf 2022?

Abgespeckte Programme und weitere Ausfälle müssen verkraftet werden. Da ist es nur logisch, dass die Defizite größer werden, der Zuschussbedarf steigt. Wenn wir Kultur und unsere Infrastruktur im Freizeitbereich nicht komplett aufs Spiel setzen wollen, müssen wir das aushalten, bis wir wieder starten können.

Wohnstandorte und Zuzug sind in Eilenburg Dauerthemen. Wie haben sich die Zahlen entwickelt und wie viele Einwohner verträgt die Stadt, die Infrastruktur muss ja mitwachsen?

Eilenburg hat inzwischen 16 500 Einwohner. Die Zahl drohte vor fünf Jahren unter die 15 000 zu sinken. Für realistisch halte ich gut 20 000 Einwohner in den kommenden Jahren. Wir wachsen gesund und moderat, sodass die Infrastruktur mitwachsen kann.

Was wird sich in diesem Jahr auf den Gewerbegebieten tun?

Eilenburg hat noch freie Gewerbeflächen und das ist gut. Wichtige Firmen haben sich weiterentwickelt und sind gewachsen, Mitarbeiter konnten eingestellt werden, das Produktionsprofil hat ich erweitert.

Wo zum Beispiel?

Ich denke da an EBAWE, Sportspar, das Autohaus Gegner, die Firmen Resitech, PCW und Stockmeier, dazu gab es kleinere Neuansiedlungen. Stora Enso hat einen neuen Eigentümer mit verlässlicher Unternehmensperspektive. Investorenanfragen gibt es oft, wir sind hier mit im Spiel!

Die Bundesregierung wollte im ECW-Verwaltungsgebäude ein Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ansiedeln. Was ist daraus geworden?

Wir haben uns als Standort im Wettbewerb beteiligt und haben diesen nicht gewonnen. Das Bundesamt ist nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Das war sehr ärgerlich und ist Ansporn zugleich, das ECW-Verwaltungsgebäude marktgängig zu präsentieren und anzubieten.

Ein Dauerbrenner ist seit Jahrzehnten, angeschoben von Ihrem Vorvorgänger Herbert Poltersdorf, das Amtshaus. Wie geht es damit wann weiter? Gibt es neben Hoffnung und gutem Willen auch schon Geld für Sanierung?

Wir, Stadtrat Hans Poltersdorf und ich, haben mit der Landesdirektion und der Wirtschaftsförderung des Landkreises vereinbart, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Klingt nach Geld ausgeben, was soll diese bringen?

Ja, das wird Geld kosten, aber auch eine solche Studie ist zu 75 Prozent gefördert, sie ist Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln für die eigentliche Sanierung. Wir wollen herausstellen, zu welchen touristischen Zwecken und in welchem Umfang dieses Gebäude hergerichtet und endlich wieder genutzt werden kann. Der Stadtrat hat für die Studie bereits einen Beschluss gefasst. Das Objekt hat viel zu viele Jahrzehnte unsaniert hinter sich gelassen.

Handel und Gastronomie sind zwei große Verlierer der vergangenen zwei Jahre. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten in Ihrer Stadt?

Ich bin sehr dankbar, dass der Ratskeller neu verpachtet ist und froh über einen stabilen Partner. Mir ist bekannt, dass das Leipziger Tor im Frühjahr wieder eröffnen soll und das Strandhotel wieder einen Betreiber hat. Ich bin optimistisch, dass sich das Angebot wieder stabilisiert. Natürlich müssen sich vor allem die Eilenburger zu ihren Gastronomen bekennen und Umsatz machen, gleiches trifft auch auf den innerstädtischen Handel zu, obgleich in Zeiten florierenden Onlinehandels innerstädtischer Handel sich nicht ohne weiteres durchsetzen kann und zusätzlich parallel auch im Onlinegeschäft sein Auskommen finden muss.

Wie geht es mit der Wäscherei Wagner weiter, wann muss Frau Wagner den Standort verlassen?

Wir haben einen eindeutigen Bürgerentscheid zugunsten der Stadt. Zur Zeit wird die Räumungsklage, welche ebenfalls zu Gunsten der Stadt entschieden wurde, vom Landgericht überprüft. Die nächsten Schritte wären die Aufforderung zur Räumung und der Abriss. Danach wird das von den Stadträten beschlossene Entwicklungskonzept umgesetzt.

Vor welchen Herausforderungen steht die Stadt 2022?

Edeka will im dritten Quartal eröffnen. Für das Ärztehaus am Krankenhaus ist im zweiten Quartal Baubeginn. Für unsere Feuerwehr ist es stets Aufgabe, technische Ausstattungen zu modernisieren und künftig müssen wir die baulichen Voraussetzungen der Hauptfeuerwache und für die Ortsteile unbedingt erweitern. Die Erneuerung der Bushaltestellenbereiche einschließlich Außenanlagen und die Brunnengestaltung am Dr.-Külz-Ring sind eingeplant. Der Anbau an der Friedrich-Tschanter-Oberschule wird fertiggestellt. Die Sanierung des Stadtparkteichs würde circa 600 000 Euro kosten. Das übersteigt alle unsere Möglichkeiten. Darum wollen wir den Teich entrümpeln, die Entschlammung soll über einen längeren Zeitraum mit einem biologischen Verfahren realisiert werden. Das ist die preiswertere Variante. Die ASB Kita An der Friedrichshöhe erhält einen Erweiterungsbau. Auch die Sanierung des Multifunktionsgebäudes in der Halleschen Straße wird fertiggestellt, hier zieht der Hort der Grundschule Berg ein. Die mit dem Landkreis realisierte Turnhalle am Gymnasium wird fertig. Ein Anbau an der Grundschule Sebastian Kneipp in Ost ist vorgesehen. Eine parkähnliche Grünanlage mit Erholungs-, Spiel- und Kommunikationsfläche ist in der Torgauer Landstraße bereits beschlossene Sache.

Was wollen Sie als OBM noch erreichen, wenn Sie 2022 wiedergewählt werden?

Vier Dinge haben Priorität: Amtshaus, ECW-Verwaltungsgebäude, barrierefreier Stadtbahnhof und einen Hort an der Belian-Grundschule müssen wir noch bauen als finales Vorhaben unserer Betreuungsstruktur.

Zur Person Ralf Scheler (parteilos) ist 57 Jahre alt und seit 2015 Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg. Davor war er 18 Jahre ortsansässiger Unternehmer. Scheler lernte nach der Schule im EBAWE Schlosser, studierte später in Leipzig Maschinenbau. In mehr als 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, so als Obermeister der Metallbauerinnung, als Kreishandwerksmeister und als Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig erwarb er vielfältige Erfahrungen. Seine erste Amtszeit als Oberbürgermeister geht bis 2022. Scheler wird erneut zur OBM-Wahl antreten. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Vor einem Jahr haben Sie sich im LVZ-Interview gewünscht, dass jeder selbst dazu beitragen solle, dass die Stadt und alle Ortsteile jederzeit gepflegt, ansehnlich und sauber aussehen. Sind Sie erhört worden, was ist aus der Müllkampagne geworden?

Ordnung und Sauberkeit sind immer Aufregerthemen. Darum ist die Kampagne ein Ergebnis der Situation. Das bedeutet, dass es zur Daueraufgabe erklärt worden ist. Auch, weil nicht jeder Einwohner an dieser Aufgabe so mitwirkt, wie wir uns das vorstellen. Es ist besser geworden, bleibt aber ein ständiger Prozess.

Von Frank Pfütze