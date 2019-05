EIlenburg

Den Anbau an der Friedrich-Tschanter-Oberschule hat Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) bei einem Treffen der nordsächsischen Bürgermeister mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in Oschatz thematisiert. Darüber informierte er am Rande des Ortschaftsrates in Zschettgau. Konkret sagte er, dass die Stadt bei dem 4,4 Millionen Euro teuren Projekt dringend auf Fördermittel angewiesen ist. „Es ist zwar schön, dass es statt 40 nun 60 Prozent Fördermittel geben soll. Doch die zur Verfügung stehende Geldmenge ist nicht gestiegen.“

Fördermittel-Programm ist stark überzeichnet

Das habe zur Folge, dass das Fördermittelprogramm stark überzeichnet ist. Die Muldestadt müsse aber dringend jetzt bauen. Die Problematik habe sich vor allem deshalb so zugespitzt, weil die Kommune bei der 2012 abgeschlossenen Generalsanierung die Genehmigung und Förderung nur für eine dreizügige Schule bekommen hat. Inzwischen gibt es hier aber regelmäßig vier Parallelklassen.

Von Ilka Fischer