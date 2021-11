Ochelmitz: Unfall mit Traktor und Pkw

Ochelmitz

Bei einem Verkehrsunfall bei Ochelmitz (Gemeinde Jesewitz) wurde am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war gegen 16.15 Uhr ein 21 Jahre alter Traktorfahrer auf der S 4 unterwegs und wollte nach links in eine Feldeinfahrt abbiegen. Der nachfolgende Pkw-Fahrer habe jedoch in diesem Augenblick zum Überholen angesetzt und sei dann mit der am Traktor befestigten Drillmaschine zusammengestoßen.

23 500 Euro Sachschaden

Der 68-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall führt nun der Verkehrsunfalldienst.

Von LVZ