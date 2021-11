Das freie Feld am Schloss Hohenprießnitz kann mittelfristig das neue Zuhause für 24 Familien werden. Das Ganze firmiert unter generationenübergreifendem Wohnen in ökologischer Bauweise. Hier gibt es Entwürfe, wie es einmal aussehen soll.

Auf der rot umrandeten Wiese an der B 107 in Hohenprießnitz soll ein kleines Wohngebiet entstehen. Es grenzt an den Holzfachmarkt (links) an. Rechts oben befindet sich auf diesem Bild das Schloss. Quelle: Bauplanung Sachsen