Eilenburg ist seinem Nymphenbrunnen ein Stück näher gekommen. Der Stadtrat wird, voraussichtlich in seiner Sitzung am 4. Oktober, entscheiden, welcher der drei Siegerentwürfe am Dr-Külz-Ring bis Ende 2022 umgesetzt wird.

Der zweite Sagenbrunnen für Eilenburg

Dass der Brunnen nicht in einer seiner früheren Formen aufgebaut wird, das hatte der Stadtrat bereits im Oktober 2020 entschieden. Vielmehr solle er das Thema der Nymphensage aufgreifen. Er wird damit dann neben dem Brunnen auf dem Markt, der die Heinzelmännchensage erzählt, der zweite Sagenbrunnen in Eilenburg sein.

Im Mai 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, acht Künstler aus der Region einzuladen, sich über die Umsetzung der Nymphensage Gedanken zu machen. Alle acht Künstler, die dafür eine Aufwandsentschädigung von 1500 Euro erhielten, haben ihre Modelle und Entwürfe fristgerecht bis zum 2. August eingereicht. Die Auflage, dass sich der Brunnen zudem für maximal 75 000 Euro realisieren lassen muss, wurde eingehalten.

Siebenköpfige Jury hat zwei erste und einen dritten Preis vergeben

Eine siebenköpfige Jury, bestehend aus den Künstlern Professor Rainer Schade, Mario Schott, Michael Stapf und Cornelie Weihe, Oberbürgermeister Ralf Scheler, Stadtrat Max-Erik Seehaus und Museumsleiter Andreas Flegel, hat nun drei Entwürfe favorisiert. Dabei wurde der Name des Künstlers übrigens erst nach der Bewertung bekannt gegeben.

Die drei favorisierten Entwürfe können ab sofort auch von den Eilenburgern im Schaufenster in der Leipziger Straße 66 (nahe der Marktkreuzung) besichtigt werden. Ein Votum der Bürgerinnen und Bürger ist aber nicht vorgesehen. Die Bürger könnten sich aber immer persönlich an die Stadträte oder den Oberbürgermeister wenden, wird informiert. Die Diskussion und Entscheidung bleibe dem Stadtrat vorbehalten.

Die Jury vergab zwei 1. Preise und einen dritten Preis. Die LVZ stellt diese hier in Kurzfassung vor:

1. Platz, Christiane Budig aus Halle: Fürsorge und Magie

Christiane Budig aus Halle stellt die Kommunikation zwischen Nymphe und Mädchen in den Mittelpunkt. Quelle: Wolfgang Sens

Das sagt die Künstlerin: Der Entwurf bezieht sich auf die Kommunikation zwischen Nymphe und Mädchen. Da sprach die Nymphe zum Mädchen: „Diese Kräuter drücke aus und gib der Mutter den Saft zu trinken, worauf sie genesen wird. Als Andenken an mich aber nimm dies kleine Fläschchen mit. Ich habe es mit dem Wasser dieser Quelle gefüllt, es wird ohne Aufhören fließen …“

Es geht um Fürsorge, Magie, Schönheit, Reinheit, Reichtum und Heilung, universelle und zeitlose Themen der Menschheit. Märchenhaft verschmilzt das Zauberwesen mit dem hilfesuchenden Mädchen in ihrer formalen Gestaltung wie ein Scherenschnitt. Aus Ausschnitt und verkleinertem Umriss entstehen zwei Figuren. Die magischen Kräfte der Nymphe übertragen sich auf das Mädchen in Form von stilisierten Kräutermustern. Die Goldfarbe der Umrisse beider Figuren spiegeln ihre weibliche Kraft, Spiritualität und innere Stärke. Ein „Goldfluss“ verbindet beide Figuren miteinander und symbolisiert den prophezeiten Reichtum des Mädchens.

Christiane Budig hat ihren Brunnen mittels moderner Technik schon mal Realität werden lassen. Quelle: Christiane Budig

Das sagt die Jury: (4-mal 1., 1-mal 2. und 2-mal 3. Platz) Es wird hervorgehoben, dass die verschiedenen Motive der Sage hier gut dargestellt sind. Die Figuren sollen von innen beleuchtet werden, so dass nachts die Kräuterornamente strahlend erscheinen. Das Wasser wird in unterschiedlichen Formen integriert, einmal als schwallende Quelle, einmal als sanft tröpfelnder Schleier des Nymphenhaars und schließlich als kleine Fontänen, die dem Verlauf eines goldenen Bachlaufs folgen. Auf der Rückseite ist der Text der Nymphensage eingearbeitet und die Oberseite wird als Hochbeet mit echten Kräutern bepflanzt. Die klaren Linien der modernen Sageninterpretation werden einerseits positiv bewertet, andererseits wird dem Entwurf aber auch eine technoide Kühle bescheinigt. Die glatten Oberflächen aus Edelstahl und Messing neigen dazu, bei Verschmutzung schnell unansehnlich zu werden. Mit einer Materialdicke von nur zwei Millimetern sind die Figuren nicht besonders robust ausgeführt. Die Ausschnitte der Kräuterornamente können dazu verleiten, Gegenstände wie Zigarettenstummel oder Kaugummis, in die Öffnungen zu stecken.

1. Platz, Jana Mertens aus Leipzig: Der Brunnen als Verweilort

Jana Mertens setzt bei ihrem Brunnen auf verschiedenste Wasserspiele, die zum Verweilen einladen sollen. Quelle: Wolfgang Sens

Das sagt die Künstlerin: In meinem Sagenbrunnen für Eilenburg möchte ich einen vitalen Ort der Begegnung für Jung und Alt schaffen, der zum Verweilen, Spielen und Chillen einlädt. Die Sage von der Nymphe wird dazu auf ihr zentrales Thema Wasser reduziert. Das „echte“ Wasser wird die Dynamiken der Wasserformen mit seinen diversen Möglichkeiten des Fließens und Spritzens erweitern. Jede Skulptur hat ihre ganz eigene kunstvolle Version des Wasserflusses. Das kraftvolle Ensemble wird auf einer Bodenplatte installiert, in der die heimische Kräuterwelt im Relief abgebildet ist. Dafür plane ich eine Aktion in Kooperation mit der Annalinde gGmbH: Zusammen mit den Eilenburgern wollen wir an dem Ort der Sage nach den Kräutern suchen, die das Mädchen mit dem Wasser nach Hause brachte. In der professionell begleiteten Wanderung sammeln wir Exemplare der heimischen Flora, mit denen das Relief auf der Bodenplatte gestaltet wird. Dabei wird der Betrachter zum kleinen Mädchen, das sich auf den Weg macht. Die Sage selbst wird in einer märchenhaften Schriftform auf einer Bronze dargestellt.

Auch Jana Mertens hat ihren Brunnen schon mal in die Realität projiziert. Jede Skulptur lässt das Wasser anders fließen. Quelle: Jana Mertens

Das sagt die Jury: (3-mal 1. und 4-mal 2. Platz) Der Arbeit wird die ausgereifteste künstlerische Position aller Einreichungen bescheinigt. Dieser Brunnen wäre ein Alleinstellungsmerkmal für Eilenburg, mit dem eine überregionale Aufmerksamkeit von Kunstinteressierten gewonnen werden könnte. Die das bewegte Wasser darstellenden patinierten Bronzeplastiken bestechen durch ihren Formenreichtum und eine zeitlose Gestaltung. Andererseits wirkt der Entwurf auf den ersten Blick abstrakt und transportiert den Sagenbezug nicht so offensichtlich. In dem Entwurf ist die Nymphe als Quellgeist unsichtbar präsent und der Betrachter wird zu dem Kind, das eine geheimnisvolle Naturerfahrung macht. Die Sage wird als Text in eine der Bronzefiguren integriert. Die bläulichen Objekte lassen viel Raum für Interpretationen; aus Formen werden Figuren. Auch das echte Wasser wird in vielfältiger Weise in die Anlage integriert; es läuft, es sprudelt und es spritzt. Die Anlage ist auch für Kinder spannend, denn sie lädt zum Verstecken spielen ein und die Plastiken fordern geradezu dazu auf, angefasst zu werden. Die Oberflächen sind unempfindlich und vandalismussicher.

3. Platz: Karl-Heinz Richter aus Chemnitz: Figuren bezaubern

Karl-Heinz Richter stellt die Nymphe und die Fee, die er mit einem Augenzwinkern gestaltet hat, in den Mittelpunkt. Quelle: Wolfgang Sens

Das sagt der Künstler: Ich habe mich an die Sage gehalten, obwohl ich lieber viele Flaschen ins Umfeld der Figuren gesetzt hätte; die gute Fee hätte sicher gern sehr viel mehr verteilt. Die beiden Figuren haben eine Größe von 1,80 bis 2 Metern und werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit extrastarker Wandung gefertigt. Mit diesem Material habe ich schon oft im Außenbereich gearbeitet. Die Figuren leben von der Farbe und, obwohl sie schlicht gehalten sind, entwickeln sie in Lebensgröße eine gewisse Wirkung.

Der Brunnen wird durch weißen Sichtbeton auf sechs mal sechs Meter begrenzt, der Boden wird durch wasserfesten Beton mit Abfluss realisiert. Der „Tisch der Jugendlichen“ wird wie die anderen Bänke aus Sichtbeton hergestellt. Die Wasserführung erfolgt über die Quelle beidseitig der Treppe und aus irdenem Gefäß auf der Treppe. Der Brunnen sollte aller 20 Minuten leicht sprudeln, der Auslober verlangt aber wenig Wasser im Becken.

Das sagt die Jury: (2-mal 2. und 5-mal 3. Platz): Die beiden Figuren der Nymphe und des Mädchens überzeugen durch ihre eigentümliche Mischung aus Anmut und Schlichtheit und sie berühren durch ihre vertraut wirkende Einander-Zugewandtheit. Gewürdigt wird die lockere und augenzwinkernde Interpretation der Nymphensage.

Von Ilka Fischer