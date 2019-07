Torgau

Aus einer kleinen Quelle zwischen den Steinplatten plätschert Wasser des Jordans empor. In Schlangenlinien fließt es, vorbei an einem gewundenen Olivenbaum, durch den Innenhof des St. Josef Hospiz in Torgau. Es ist hell und gemütlich in dem großen Aufenthaltsraum, der durch eine Glasscheibe von dem eindrucksvollen Panorama getrennt ist. In den Gängen ist es still. Die sechs Gäste der Einrichtung sind in ihren Zimmern. Einige reden mit angereisten Angehörigen, andere ruhen sich in ihren Betten aus. Zwei Mitarbeiter des Hospizes stehen in der Küche und bereiten Essen vor. Sie wollen den Schwerkranken auf ihrem letzten Weg möglichst jeden Wunsch erfüllen. „Der Tod gehört bei dieser Arbeit mit dazu, aber ich fühle mich deshalb nicht schlecht. Viele unserer Gäste leben hier nach langer Krankheit noch einmal auf“, sagt Kerstin Neumann nachdenklich. Sie arbeitet seit einem Monat in der neuen Einrichtung und ist eine von zukünftig zwölf Fachkräften, die hier die Sterbenden auf ihrem letzten Weg begleiten.

Auf die Wünsche der Sterbenden eingehen

Im Innerem der Gebäudes befindet sich ein kleiner Lichthof mit einem künstlichen Wasserlauf. Quelle: Wolfgang Sens

Neumann kann inzwischen auf 20 Jahre Erfahrung in der Pflege zurückblicken. Die Zeit für ihre Patienten wurde immer knapper. „Es ist alles ganz anders. Wir helfen den Menschen, indem wir ihre Lebensqualität erhalten und uns Zeit für sie nehmen“, berichtet die Pflegefachkraft von ihren ersten Erfahrungen in der christlichen Herberge. Die Krankheiten der Gäste werden nicht therapiert, nur ihre Symptome werden behandelt. Niemand spricht hier von Patienten – und die Schwerkranken sollen sich auch nicht wie welche fühlen. „Viele haben eine Odyssee im Krankenhaus hinter sich, hatten vielleicht mehrere kräftezehrende Chemotherapien. Sie wollen oft nur noch ihre Ruhe haben“, erklärt die Pflegerin. Früh aufstehen muss im St. Josef Hospiz kein Gast, der das nicht möchte. Es gibt keine festen Frühstückszeiten, an die sich jeder halten müsste – es gibt überhaupt keine vorgeschriebenen Zeiten. „Ein Gast konnte nicht schlafen, da haben wir um 2 Uhr nachts Mensch-ärger-dich-nicht gespielt“, berichtet Neumann und muss lachen. Sie ergänzt: „Die Menschen im Hospiz haben ein bisschen Vorrecht auf gute Pflege, aber eigentlich sollten Pfleger überall mehr Zeit für ihre Patienten haben.“

Mehr Personal mit mehr Zeit für die Gäste

Möglich wird diese Form der Betreuung durch den Personalschlüssel der Herberge. Eine Pflegekraft kommt auf vier Patienten, acht Gäste sollen hier in Zukunft betreut werden können. „Hier ist alles ganz anders. Früher hatte ich pro Patient oft nur ein paar Minuten. Der Arbeit kam man kaum noch nach“, so Neumann, die selbst aus Torgau stammt. Die Arbeitsbedingungen in der klassischen Pflege sind hart, der enorme Fachkräftemangel vor allem in ländlichen Regionen bekannt.

Das Hospiz liegt mitten in einem Wohngebiet. Quelle: Wolfgang Sens

Die Stellen im Hospiz waren dennoch schnell besetzt. Gabriele Krüger, Leiterin des Hospizes, freut sich über das große Interesse: „Wir hatten sehr viele Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen. So hatten wir die Möglichkeit, ein gutes Team zusammenzustellen.“ Besonders wichtig sei dabei ein guter Umgang mit dem Tod. „Hier fängt jeder aus ziemlich persönlichen Gründen an – keiner kommt aus reiner Neugier zu uns und ein Ort für Karriere ist das auch nicht“, ergänzt Pflegedienstleiterin Christiane Imbusch. Auch wenn im Hospiz nicht reanimiert wird und Krankheiten nicht mehr behandelt werden, hilft die 56-Jährige den Gästen noch, wo es möglich ist. „Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht vor dem Sterben Angst haben, sondern vor dem Leiden“, erzählt sie. Diese werden in der Einrichtung minimiert. Vielen der Sterbenden hilft das, die letzten Wochen oder Monate wieder genießen zu können.

Vier Einrichtungen unter einem Dach

Im Raum der Stille kann jeder Bewohner, Besucher oder auch Angestellter Ruhe und Besinnung finden. Quelle: Wolfgang Sens

Unterstützung gibt es dabei von den weiteren medizinischen Einrichtungen, die hier unter einem Dach zusammengeführt wurden. Das Stationäre Hospiz wurde vom Christlichen Sozialwerk Sachsen mit diesem Hintergedanken geplant – der bestehende Ambulante Hospizdienst der Caritas, der Palliativnotdienst und eine Hausarztpraxis in das Gebäude integriert. Gemeinsam bilden die vier Bereiche das Palliativkompetenzzentrum.

Möglich ist die qualitative Pflege vor Ort erst durch die Unterstützung des Fördervereins Hospizarbeit Nordsachsen. „Ein Hospiz kann ohne eine gewisse Bürgerbeteiligung gar nicht funktionieren“, erklärt der Vorsitzende Hans-Otto Schlotmann. Der 2014 gegründete Verein ist inzwischen über 60 Mitglieder stark und unterstützt die Einrichtung durch Geldmittel und Sachspenden. Insgesamt fünf Prozent der Kosten muss das Hospiz nämlich selbst tragen, 95 Prozent zahlen die Krankenkassen. „Wir organisieren Benefizveranstaltungen, sammeln Spenden und helfen damit auch den ambulanten Hospizdiensten in Nordsachsen“, berichtet Schlotmann weiter.

Erster Gast war ein Geistlicher

Mit der Eröffnung des Hospizes im Mai 2019 kam ein besonderer Besucher für das Team rund um Krüger und Imbusch. Ein evangelischer Pfarrer besuchte die Einrichtung als erster Gast. „Für uns war das etwas ganz Besonderes und auch der Pfarrer hat sich trotz der Umstände sehr gefreut“, erzählt Krüger gerührt. Weder Gäste noch Mitarbeiter im St. Josef müssen Christen sein, jede Religion ist willkommen. Mit dem Pfarrer haben einige aus der Belegschaft regelmäßig zusammen gebetet, haben lebensfrohe Wochen mit den Angehörigen und dem schwerkranken Geistlichen verbracht. Doch auch auf andere religiöse Bräuche möchte man hier eingehen. „Wir verabschieden die Verstorbenen in ihren Zimmern zusammen mit den Angehörigen je nach Religion. Wir sind aber noch am Anfang und müssen viele Rituale noch entwickeln“, so die 57-jährige Hospizleiterin. Die Betten werden dafür oft mit Blumen geschmückt, persönliche Dinge dazu gelegt – Kinderbilder, Briefe, Schmuck. Gleichzeitig wird eine Kerze angezündet, die durch ein großes, gläsernes Kreuz in das Foyer scheint. Ein Licht wird angezündet für jedes das erlischt. „Die Kerzen sind besinnlich, haben einen symbolischen Wert im Christentum“, sagt Krüger nachdenklich. „So verabschieden wir unsere Gäste und zeigen jedem, der das Hospiz betritt, dass jemand von uns gegangen ist.“

Von Tilman Kortenhaus