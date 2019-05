Wildenhain

Die Staatsstraße 16 im Mockrehnaer Ortsteil Wildenhain ist ab morgen und bis zum 31. Mai für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird die Straße instandgesetzt. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, sei dies wegen Winterschäden, Rissbildungen und Ausbrüchen sowie Unebenheiten im Asphalt erforderlich. Die alte Deckschicht wird partiell abgefräst und neuer Asphalt aufgebracht. So wird die Fahrbahn auf etwa einem halben Kilometer Länge in drei Baubereichen im Ort erneuert. Betreut wird diese Maßnahme von der Straßenmeisterei Torgau.

Umleitung über Süptitz und die B 183

Während der Bauarbeiten ist die S 16 in Wildenhain für den Verkehr vollständig gesperrt. Kraftfahrer werden über die Bundesstraße 87, Süptitz und die Bundesstraße 183 umgeleitet. Die Behinderungen während der Arbeiten sollen für Anlieger so gering wie möglich ausfallen.

