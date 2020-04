Ostersonntag im Tierpark Eilenburg und keiner geht hin

Eilenburg

Die Ostereier im Tierpark wurden schon im Schnee, Regen und bei schönstem Sonnenschein an die Sträucher des Eilenburger Tierparks gehängt. Nur gar keine Ostereier, das gab es seit fast 30 Jahren nicht. „ Ostern, das ist das Fest, mit dem wir damals unmittelbar nach der Wende begonnen haben“, erinnert sich Tierparkleiter Stefan Teuber. Erst später habe sich der Festkalender dann immer mehr gefüllt. Doch als feststand, dass der Tierpark Ostern geschlossen bleiben muss, wurden nicht nur die Parkeisenbahn und die tanzenden Osterhasen der Tanzgruppe Eilenburg abbestellt. Auch sämtliche Schmuck-Ostereier blieben im Karton. „Das tut schon weh, denn wir hätten die kleinen Mara-Pampashasen und natürlich auch die neuen Alpakas schon gern gezeigt.“ Auch die beiden Ferkel von Wollschweinsau Kriemhild würden sich gerade im besten Streichelalter befinden.

Neuer Pinselanstrich

Die besucherfreie Zeit werde aber genutzt. In etlichen Bereichen gibt es nun einen neuen Pinselanstrich, in der ehemalige Uhuvoliere werden Nist- , Futterplatz und Badestelle für die demnächst einziehenden Kolkraben hergerichtet. Doch Ostern ruht auch diese Arbeit.

Mini meckert als Erste

Der Ostersonntagsdienst der Tierparkmitarbeiter unterscheidet sich damit nicht von dem der vorherigen Corona-Sonntage. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, arbeiten die Tierpfleger in zwei getrennten Teams immer von Montag bis Sonntag durch. Danach wird gewechselt.

In der Osterwoche und damit auch am Ostersonntag gehören Sophie Bardt und Carolin Otto zum Team. Sophie Bardt erzählt: „Dass Ostersonntag dieses Mal nur ein ganz normaler Dienst ansteht, das kommt mir schon ein bisschen unheimlich und gruselig vor.“

Ziege Mini meckert nach Futter

Der meckernde „Hofhund“, die Ziege Mini, hat solche Befindlichkeiten nicht. Sie ist wie jeden Tag die Erste, die bei Sophie Bardt um 8 Uhr auf dem Wirtschaftshof nach ihrem Futter meckert. Die ganz normale kurze Inspektionsrunde, das Teekochen für die Affen, das Saubermachen der Gehege und das Futterhäckseln für Ziegen, Damwild, Esel und Co. folgen.

Oster-Futterkorb für die Tiere

Nur der Schichtwechsel um 12 Uhr ist dann am Ostersonntag doch etwas anders. Die beiden Alpakastuten, die von Beginn an und bis heute jeden Weg auf der Koppel nur gemeinsam machen, schauen neugierig auf Tierpflegerin Carolin Otto. Schließlich hat sie da was Interessantes: „Heute“, so erklärt Carolin Otto, „bekommen sie ihr Futter ausnahmsweise mal im Osterkörbchen und zusammen mit den Eselstuten.“ Doch während die genügsamen Alpakas maximal die Grashalme verlockend finden, kann es Eselstute Miri kaum erwarten. Sie klaut sich die raushängende Ostermöhre und mampft los. Nur Eselhengst Billy steht bei dieser Osterparty abseits. Dabei weiß auch er, spätestens nach dem heimlichen nächtlichen Ausflug der Alpakas in den Stall der Familie Esel, dass Alpakas richtig schöne Kuscheltiere sind.

Dass dies möglichst bald die Besucher selbst beobachten und fühlen dürfen, darauf wäre ja am Ende noch ein kräftiges Iaah ganz nett? Macht Billy aber nicht, denn schließlich haben er und seine Gefährten auch in Corona-Zeiten im Tierpark nichts auszustehen.

Von Ilka Fischer