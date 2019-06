Laußig

Nach einem kuriosen Wildschwein-Diebstahl am Fahrbahnrand ermittelt nun die Polizei wegen Jagdwilderei. Ausgangspunkt war ein Wildunfall, der sich am Sonntagabend kurz vor 22.30 Uhr bei Laußig ereignete. Wie die Polizei berichtete, war ein Sattelzug auf der S 11 von Eilenburg kommend in Richtung Laußig unterwegs. Auf Höhe des Abzweigs Gruna erfasste der Lkw dann ein Wildschwein, das plötzlich von links nach rechts die Fahrbahn überqueren wollte. Das Tier erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es noch an der Unfallstelle verendete. An der Zugmaschine wurden die Stoßstange vorn rechts und die Nebelscheinwerfer beschädigt.

In Kofferraum gepackt.

Wenig später habe ein Auto am Fahrbahnrand gehalten, so die Polizei weiter. Ein Mann und eine Frau seien ausgestiegen, hätten sich das am Fahrbahnrand liegende Wildschwein geschnappt und es in den Kofferraum ihres weißen Skodas gepackt. Anschließend fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Das alles sei ohne Wissen und Erlaubnis des zuständigen Jagdpächters geschehen, der daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattete. Ihm entstand nach seinen Angaben durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Hinweise zum Pärchen und/oder zum weißen Skoda nimmt das Polizeirevier Eilenburg unter der Telefonnummer 03423/664-100 entgegen.

Von lvz