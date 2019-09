Paralympics-Sieger Martin Schulz zu Gast bei Eilenburger Azubis

Eilenburg

Olympisches Flair beim traditionellen Sport- und Schulfest im Beruflichen Schulzentrum Rote Jahne bei Eilenburg. Statt normalem Unterricht gab es ein großes Schulfest unter dem Motto „Berufe in Bewegung“. Und dafür hatte sich die Einrichtung den frischgebackenen Europameister, Weltmeister und Olympiasieger im Para-Triathlon, Martin Schulz vom SC DHfK Leipzig, eingeladen, der als Schirmherr der Veranstaltung fungierte.

„Ich freue mich, dass Martin Schulz in diesem Jahr die Schirmherrschaft für diesen Tag übernommen hat“, sagte Schulleiterin Dagmar Fröhlich. „Diesen besonderen Tag in unserer Schule gab es vor zwei Jahren anlässlich des 20. Jubiläums unserer Einrichtung zum ersten Mal. Die Schüler fanden es so toll, dass die Schulkonferenz daraus schließlich einen alljährlichen Höhepunkt gemacht hat. Heute gibt es zahlreiche sportliche Aktivitäten wie Yoga und Erlebnispädagogik, aber auch eine Schülerrallye durchs Schulhaus mit verschiedenen Stationen, einen Sponsorenlauf und einiges mehr. Dabei winken viele tolle Preise. Der Sieger des Volleyballturnieres bekommt als Preis beispielsweise Eintrittskarten für ein Handballspiel des SC DHfK Leipzig überreicht.“

Gespannt lauschten die Schülerinnen und Schüler zur Eröffnung im Foyer dem erfolgreichen Sportler. Und Schulz hatte viel zu erzählen. Denn erst am vergangenen Wochenende gewann der 29-Jährige seinen achten Europameistertitel in Folge in der noch immer jungen Disziplin Para-Triathlon auf der Kurzstrecke in Valencia. Zwei Wochen nach seinem Vizeweltmeistertitel in Lausanne stellte Martin Schulz erneut seine Top-Form unter Beweis und hat seinen Startplatz bei den Paralympics in elf Monaten in Tokio sicher. Schulz selber engagiert sich schon seit Jahren für den Nachwuchs und unterstützt auch die Leipziger Stadtsportjugend, den Behindertensportverband und ist Sportpate. „Ich bin gelernter Bürokaufmann und kann mich in die Schüler hier am Beruflichen Schulzentrum gut hineinversetzen. Allerdings kann ich mir eine berufliche Zukunft ohne den Sport gar nicht mehr vorstellen“, so Schulz.

Gemeinsam mit Schulleiterin Dagmar Fröhlich schaute sich der Sportler an den einzelnen Stationen in den Klassenzimmern um. Und dabei konnte er sehen, wie ein klassischer Rollentausch in der Berufsausbildung vonstatten ging. Denn bei der Schülerrallye mussten sich beispielsweise die Schornsteinfegerschüler beim Baby wickeln beweisen, die Mechatroniker beim Anziehen mit einer simulierten Körperbehinderung ausprobieren und die angehenden Heilerziehungspfleger sich mit technischen Funktionen an einem Auto befassen. „Es ist schon sehr spannend und interessant, was die anderen Auszubildenden lernen“, war Schornsteinfegerschüler Leon Büttner begeistert.

