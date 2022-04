Pehritzsch

Der neue Pehritzscher Rundwanderweg wird mit einem gemeinsamen Spaziergang um 10 Uhr am Sonntag eröffnet. Treffpunkt ist der Sportplatz im Ort, von dort aus startet der etwa drei Kilometer lange Pfad. Im Anschluss laden die Initiatoren zum Frühlingsimbiss ein. Das Projekt Rundwanderweg wurde vom Landschaftspflegeverband, der Jagdakademie Körbis und dem Verein Terebinthia ins Leben gerufen. Der Verein wurde 2017 von jungen Familien gegründet, welche zusammen auf dem Pfarrhof leben. „Wir haben in den letzten Tagen schon viel hin und her geräumt und vorbereitet“, erzählt Ulrike Hippe, sie kümmert sich zusammen mit anderen um die Projekte im Verein.

Wenn man möchte, laden verschiedene Infotafeln zu kurzen Pausen entlang des Rundwegs um Pehritzsch ein. Quelle: Ulrike Hippe

Am Wochenende locken die jungen Familien nach draußen. Am Rundweg sind die ersten Schilder zu sehen und viele bunte Nistkästen hängen in den Bäumen. Mit einem Kinderrätsel wird die Strecke erkundet.

„Dass wir als halbe Vegetarier mal etwas mit Jägern zusammen machen, klang für uns auch erstmal komisch – aber die Zusammenarbeit ist super und wir konnten einen Einblick in ihre Aufgaben bekommen“, lacht Ulrike Hippe. Auf dem Hof öffnet sie die Werkstatttüren. Dahinter verbirgt sich eine massive Holzbank. Nur noch die Lehne fehlt.

In der offenen Werkstatt des Vereins Terebinthia wurden die Bänke gebaut. 200 Kilogramm wiegt jeweils eine der massiven Konstruktionen. Quelle: Ulrike Hippe

Bis Sonntag soll sie an ihrem Bestimmungsort stehen. Es ist geplant, bis Juli insgesamt vier Bänke entlang des historischen Höhenweges zwischen Püchau und Taucha aufzustellen. Die Idee des Vereins ist es, die Bänke gemeinschaftlich zu bauen. Dafür stehen die offenen Werkstätten zur Verfügung.

Konzert zum Wochenendausklang

Gegen 18 Uhr spielt Thea Klar zusammen mit Egisson seit langem mal wieder ein Konzert in der Kapelle des Hofes. „Es fühlt sich schon aufregend, aber auch komisch an“, sagt die Musikerin, welche die letzten Monate vor allem zum Schreiben genutzt hat. „Da ich hier lebe, ist es wie ein Heimspiel, was es aber nicht besser macht, wenn man in viele bekannte Gesichter blickt“, erzählt die Pehritzscherin. Die Musikerin zeichnet sich durch ihre klare, warme Stimme aus. Begleitet von Klavier oder Gitarre laden ihre Texte zum Nachdenken, Zuhören und Dahinschwelgen ein. Vor dem Konzert wird auf dem Hof gemeinsam gegrillt.

Seit fünf Jahren leben auf dem Gelände des Pfarrhofes junge Familien zusammen. „Wir haben die letzte Zeit auch zum Umbau genutzt“, berichtet Ulrike Hippe und zeigt auf eine Küche und einen Tresen. „Davor wurde immer unsere Gemeinschaftsküche genutzt“, erzählt sie, „aber damit haben wir immer unser Zuhause, unseren Raum geöffnet. Außerdem können die Pilger auch diese Küche nutzen.“

Das Programm am Sonntag Eröffnung des Rundwanderwegs: Treff am 10. April, 10 Uhr, am Sportplatz in Pehritzsch im Anschluss: Frühlingsimbiss auf dem Pfarrhof Konzert von Thea Klar und Egisson: 10. April, 18 Uhr, in der Kapelle mit Grillen im Pfarrhof

Alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, Umliegenden und Interessierten sind am Sonntag nach Pehritzsch eingeladen. Vor dem Konzert wird auch der Grill angeworfen, sodass das Wochenende nach dem Wandern mit dem Konzert gemütlich ausklingen kann.

Von Juliane Staretzek