Pehritzsch bekommt 50 neue Obstbäume – Pflanzaktion am 12. März

Jesewitz

Entlang des Ploddaer Weges in Pehritzsch in der Gemeinde Jesewitz werden am Sonnabend, dem 12. März, Obstbäume gepflanzt. Bereits zum dritten Mal startet Steffi Bartmuß die Baumpflanzaktion. Die 50 Bäumchen werden durch Spenden finanziert, welche von Privatpersonen stammen. Die Obstbäume sorgen für einen Erhalt des aktuellen Bestandes.

„Durch Stürme und Unwetter werden immer mehr alte Bäume zerstört“, beschreibt die Gartenflüsterin, „wir wollen den aktuellen Bestand erhalten, dafür müssen natürlich neue Bäume gepflanzt werden.“ Bei der Auswahl der Sorten legt sie Wert auf Artenvielfalt. Neben klassischen, sächsischen Apfelsorten wie Kaiser Wilhelm werden auch neue Züchtungen angepflanzt. Später sollen noch Schautafeln folgen, die Spaziergängern ermöglichen, die Sorten zu erkennen. „So kann man sich auch mal einen Zweig mitnehmen und die eigenen Apfelbäume im heimischen Garten veredeln“, sagt die engagierte Jesewitzerin.

Baumschnitt und Gießen gehören auch dazu

Um eine Pflanzaktion mit 50 Bäumen zu finanzieren, müssen 2500 bis 3000 Euro zusammenkommen. „Wir können uns nicht immer auf andere verlassen“, sagt Steffi Bartmuß. Sie sorgt mit weiteren Engagierten dafür, dass die Bäume auch nach der meist gut besuchten Pflanzaktion gepflegt werden. In Zusammenarbeit mit einer Baumschnittschule in Taucha werden auch die neu gepflanzten Bäume im Frühjahr das erste Mal gestutzt. Im Sommer fährt sie selbst zum Gießen. 1000 Liter Wasser hat sie dann in einem Tank dabei und reagiert so auf mögliche trockene Monate.

Im Herbst soll es die nächste Baumpflanzaktion geben. Dabei wird eine Kirschallee, welche nur noch einseitig entlang des Nonnenstieges besteht, mit neuen Obstbäumen vervollständigt. Unterstützung durch Spenden ist gefragt. Steffi Bartmuß verspricht: Jeder Euro wird in neue, junge Obstbäume investiert.

Spendengelder können auf das Konto der Gemeinde, IBAN: DE 09 8508 0000 0230 0850 00, Verwendungszweck Bäume für Gotha/Pehritzsch eingezahlt werden.

Von Juliane Staretzek