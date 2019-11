Pfarrer Steiger in Göritz schreibt – jeden Tag

Göritz

In seinem trauten Heim in Göritz stapeln sich die Bücher nur so. Schon im Eingangsflur steht ein voll besetztes Regal und in seinem Arbeitszimmer sind drei von vier Wänden mit Literatur bedeckt. Neben einer kompletten Sammlung von Hermann Hesse und einem Bild von Goethe an der Wand ist das „Büro“ von Pfarrer Friedemann Steiger wahrscheinlich besser ausgestattet als so manche Bibliothek. Natürlich, denn auch er schreibt. Und das täglich. „Ich schreibe seit zehn Jahren jeden Tag. Über alles, was mir so einfällt und was passiert ist“, sagt der 81-Jährige, der nach 36 Jahren Pfarrdienst in Krippehna 2000 in Ruhestand gegangen ist.

Mehr als 100 Publikationen

Und das kann man nachschlagen. Denn Steiger hat in seinem Leben etwa hundert Publikationen herausgegeben. Allein in dem Wikipedia-Eintrag über ihn sind rund 70 seiner Werke aufgelistet. In seinen Büchern bearbeitet er vor allem die Historie seiner Heimat und Nordsachsens im weiteren Sinne, beschäftigt sich aber auch mit Kunst. Eine große Rolle in seinen Werken spielt Martin Luther, wie auch die Sprache der Region. „Auch zu diesem Thema habe ich einen Band herausgegeben: ,Die Sprache der Dübener Heide’“, erzählt der Pfarrer.

Erinnerungen an 1989

In seinem neuesten Buch „Pan-Frieds Schattenkopien“ reflektiert der Ehemann und Vater eines Sohnes über sein Leben in Anbetracht des Mauerfalls am 9. November 1989. Auch seine damals in Eilenburg gehaltene Rede ist in dem knapp 600-seitigen Wälzer voller Geschichten und Erinnerungen zu lesen. „Ich ziehe den Hut vor euch. Ich verneige mich“, hieß es laut Buch in seiner damaligen Ansprache. An den Mauerfall habe er selbst nicht geglaubt, zumindest nicht im 20. Jahrhundert, so der Pfarrer.

„Ich habe den Bau der Berliner Mauer vorhergesagt“

Denn er erlebte den Bau ebenjener, habe ihn sogar vorhergesagt: „Ende der 1950er-Jahre wohnte ich in der Borsigstraße in Ostberlin und davor war ein freier Platz, wo merkwürdige Bauelemente lagen“, erinnert sich Steiger. Nach dem Mauerbau musste der damalige Theologie-Student sein Studium in Westberlin abbrechen und zog nach Halle. Dass er bereits sechs Semester studiert hatte, habe dort niemanden interessiert, und er sei wieder ins erste Semester eingeschrieben worden. Dafür habe er dann im zweiten Semester das theologische Examen abgelegt, was bis dato nie passiert sei, so der Pfarrer.

Ausgefüllter Wochenplan

Obwohl er nicht mehr aktiv im Pfarramt ist und dieses Jahr auch zum ersten Mal auf die Weihnachtspredigt in Naundorf verzichtet – die Gesundheit würde es langsam nicht mehr zulassen –, hat Friedemann Steiger einen äußerst ausgefüllten Wochenplan. Am Montag besucht er einen Englisch-Kreis in Eilenburg, dienstags singt er mit dem Männerchor und mittwochs tagen die Fördervereine in Krippehna, Naundorf und Badrina, die er gegründet hat. Am Donnerstag ist er mit seinem Kirchenchor gesanglich unterwegs und freitags trifft man sich in der kleinen Bläser-Truppe, wo der Geistliche Horn spielt. Samstags und sonntags finden meistens Gottesdienste statt, die Steiger mit seinen Chören mitgestaltet.

Inspiration für Männerchor aus Kroatien

Sein Posaunenchor hat 2017 50-jähriges Bestehen gefeiert, den Kirchenchor gibt es schon seit etwa 40 Jahren. Sein Männerchor ist etwas jünger. Auf die Idee ist der Pfarrer gekommen, als er eines Sommers mit Jugendlichen auf der kroatischen Insel Pag unterwegs war. „Ich habe mich mit den älteren Jungs in eine Kneipe gesetzt und irgendwann hat eine Gruppe Gäste – es waren alles Männer – angefangen zu singen“, erinnert sich der Geistliche. Er sei begeistert davon gewesen und habe bedauert, dass man sowas in Deutschland gar nicht mehr antreffen würde. „Wir fühlten uns dann auch befugt, ein Lied anzustimmen. Mit „Ein Jäger jagt ein wildes Schwein“ konnten die Kroaten aber nichts anfangen, weil sie die Sprache nicht beherrschten“, lacht Steiger.

Von Elena Boshkovska