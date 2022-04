Pflanzaktion: Neues Grün für das Ausflugsziel Sprottaer Bucht

Doberschütz/Sprotta

Die Sprottaer Bucht weiter ökologisch aufwerten und attraktiver für die Einwohner von Sprotta und deren Gäste machen – das hat sich der 2018 gegründete Heimatverein Sprotta auf die Fahnen geschrieben. Passiert ist in den vergangenen Monaten schon einiges. Nun gab es die nächste Aktion.

Gemeinde Doberschütz übergibt 600 Sträucher

Dabei wurden in den vergangenen vier Wochen zahlreiche Büsche in die Erde gebracht. „Die Gemeinde Doberschütz hat uns über 600 Sträucher übergeben. Diese hat sie über den Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen organisiert“, so André Richter vom Heimatverein. Weil die Pflanzsaison zu Ende geht, musste nun alles sehr schnell gehen. Bei einer Begehung der Sprottaer Bucht wurden Pflanzabstände, Verlauf der Pflanzreihen und Festlegung der Pflanzabstände und die benötigten technischen Hilfsmittel festgelegt. „Wir haben dann am Sonnabend ab 11 Uhr die Pflanzen gesetzt. Gegen 15 Uhr waren wir – im wahrsten Sinne des Wortes – fertig“, so André Richter.

Zu kämpfen hatten die Helferinnen und Helfer vor allem mit der Beschaffenheit des Bodens. „Da es sich um einen ehemaligen inoffiziellen Parkplatz für Gäste der Kiesgrube an der Sprottaer Bucht handelte, war der Boden extrem verdichtet und fest. Der ausgeliehene motorbetriebene Pflanzbohrer hatte hier keine Chance.“ Somit musste mit schwerer Technik nachgeholfen werden. Uwe Stichel vom Schwarzbachhof in Sprotta lockerte den Boden mit dem Pflug und anschließend mit dem Frontlader mühsam auf. „Wir hoffen nun, dass die Pflanzen besser anwachsen.“

Heimatverein pflanzt an der Sprottaer Bucht Wildpflaume, Hasel und Co.

Obwohl die Pflanzaktion kurzfristig angesetzt war, kamen spontan genug Freiwillige zusammen. „Auch Einwohner von Sprotta, die nicht im Heimatverein sind, unterstützten uns und waren mit Eifer dabei. Zur Stärkung gab es mittags Pizza“, erzählt der Vereins-Vorsitzende. Die kleinen Sträucher wurden von einem Team mit Kiesgrubenwasser gewässert. In den nächsten Tagen werde der gelockerte Boden der Pflanzstreifen mit Rindenmulch überdeckt, um ein Austrocknen des kargen Bodens zu verhindern. Gepflanzt wurden übrigens Wildpflaume, Hasel, Knorpelkirsche, Pfaffenhütchen und Hartriegel.

Das Pflanzen ist das eine – doch nun muss weiter gegossen werden. „Anwohner der Sprottaer Bucht und die Jugendfeuerwehr haben ihre Unterstützung bei Pflege und Bewässerung der Pflanzen schon zugesagt“, dankt Richter allen Freiwilligen.

Heimatverein Sprotta hat schon einiges an der Bucht geschaffen

Der Heimatverein hat das Areal an der Sprottaer Bucht dank einiger Aktionen bereits sichtbar aufgewertet. Zum einen wurde hier ein Begegnungsort geschaffen, auf einem Rundweg, der rings um Sprotta führt, wurden Bänke und Schautafeln aufgestellt. Der Verein profitierte dabei auch vom ausgerufenen Regionalbudget, das der Verein Dübener Heide ausreicht. Die Mittel werden von Bund und dem Land im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Verfügung gestellt und greifen den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements auf.

