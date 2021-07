Pläne für Coworking in Eilenburg

Eilenburg

Das Wort Coworking-Space machte zuletzt die Runde in Eilenburg, als bekannt wurde, dass das Bürgermeisterhaus nach der Insolvenz der Kreishandwerkerschaft wieder in kommunaler Hand ist. In jener Villa Am Anger, worin sich überwiegend Büros befinden, könnte es einen Coworking-Space geben.

Arbeit in offenen Räumen

Bedeutet: Freiberufler, kleinere Startups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. In den Gemeinschaftsbüros nutzen sie die Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Beamer oder auch Besprechungsräume gemeinsam.

Die Pläne scheinen jetzt konkret zu werden. Ob sich das ganze in der markanten Stadtvilla realisieren lässt, ist indes offen.

Coworking-Pläne in Eilenburg

Nunmehr lädt der Tourismus- und Gewerbeverein in Eilenburg für Donnerstag um 18.30 Uhr zur öffentlichen Vorstandssitzung und zum Start des Projektes Coworking-Space für Eilenburg in den Ratskeller ein. „Es werden die Möglichkeiten des Aufbaus eines Coworking-Space unter den Herausforderungen in der Stadt Eilenburg geprüft“, teilte dazu Sven Lehmann vom TGV mit.

In der ersten Phase des Projektes gebe es zahlreiche Gelegenheiten der Beteiligung von Bürgern, Unternehmern oder deren Mitarbeitern, um mögliche Bedarfe oder Wünsche näher zu beleuchten. „Einen ersten Schritt wollen wir dazu schon bei diesem Stammtisch machen. Der Start musste coronabedingt immer wieder verschoben werden, jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir mit unserer schon lange geplanten Arbeit loslegen können“, sagt Holger Millemann, Vorstandsvorsitzender des TGV. Dieser ist übrigens Projektträger des Coworking-Projekts in Eilenburg.

Interessenten am Stammtisch sollten sich per E-Mail anmelden, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist: info@tgv-eilenburg.de

