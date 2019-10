Pläne für ehemaliges Obdachlosenheim in Eilenburg

Eilenburg

Für das ehemalige Obdachlosenheim in Eilenburg gibt es einen Käufer. Nach Angaben der Stadtverwaltung will der neue Eigentümer das Haus an der Mulde umbauen und daraus Wohnungen machen. Dem Verkauf des Objektes soll am 4. November der Eilenburger Stadtrat zustimmen. Details dazu und zu dem Vorhaben als solches wurden nicht genannt.

Gebäude um 1900 errichtet

Das Haus an der Mulde, das sich im Eigentum der Stadt Eilenburg befindet, steht seit 2017 zum Verkauf. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Muldebrücke am dortigen Friedhof. Das Gebäude, das um 1900 errichtet wurde und in dem 1956 und 1984 umfassende Umbauarbeiten stattfanden, verfügt über eine Nutzfläche von etwa 1200 Quadratmetern. Die Grundstücksgröße beträgt rund 500 Quadratmeter. Die Immobilie, die teilweise aus Klinkermauerwerk besteht, war zuletzt zum Mindestpreis von 237 600 Euro angeboten worden.

Schließung Anfang 2017

In dem Objekt waren über viele Jahre Obdachlose untergebracht. Anfang 2017 wurde das Heim geschlossen, weil es zu groß für die Zahl der dort vorgehaltenen Plätze war. Die Stadt stellt derweil Not-Wohnungen für Menschen bereit, die kein Dach über dem Kopf haben sollten.

Die Unterkunft für Obdachlose gab es seit den 1990er-Jahren. Das Haus beherbergte davor ein Beratungsbüro und einen Versammlungsraum des Erwerbslosentreffs, ebenso Büros der Stadtverwaltung. nf

Von Nico Fliegner