Planetenweg in Eilenburg: Wann kommen die neuen Schilder?

Die neue Beschilderung für den Eilenburger Planetenwanderweg ist in Arbeit. Wie Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches in der Stadtverwaltung sagte, befände sich das Vorhaben derzeit in der Layoutphase, sprich die Tafeln werden am Computer gestaltet. Möglicherweise könne im Spätherbst mit dem Aufbau der Schilder begonnen werden. Einen genauen Termin gebe es aber noch nicht.

Stadt erhielt Preisgeld

Die Stadtverwaltung hatte sich mit dem Planetenwanderweg bei den Sächsischen Mitmachfonds beworben und dafür ein Preisgeld in Höhe von rund 25 000 Euro erhalten. Die Projektidee lautete: „Heinzelmännchen führen über den Planetenwanderweg“. Die neue Beschilderung ziele dabei auf die sagenumwobenen Heinzelmännchen in Eilenburg ab und spiegele dann deren Geschichte wider.

Außerdem ist der Wanderweg Bestandteil eines Förderprojektes, bei dem es um die Wegeinfrastruktur im Bereich des Naturparks Dübener Heide geht. Die Gemeinde Laußig hat gemeinsam mit elf weiteren Kommunen, darunter Eilenburg, im sächsischen Teil der Dübener Heide den Auftrag für ein Beschilderungskonzept und die touristische Infrastruktur an Wanderwegen erteilt. Insgesamt sind rund 568 500 Euro als Projektkosten veranschlagt, davon werden circa 491 000 Euro aus Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Die beteiligten Kommunen zahlen den prozentualen Eigenanteil entsprechend der Investition.

Ende 2021 soll alles fertig sein

Insgesamt werden 35 Wanderwege auf einer Gesamtwegelänge von 320 Kilometern neu beschildert und mit Informationstafeln und Rastplätzen ausgestattet. Bis Ende 2021 soll das gesamte Wege-Projekt abgeschlossen sein.

Der Eilenburger Planetenwanderweg ist drei Kilometer lang und führt vom Stadtpark zum Bobritzer Damm. Dieser befindet sich schon seit einiger Zeit in einem desaströsen Zustand. Beschmierte Tafeln oder abgebrochene Hinweisschilder lassen den Wanderweg derzeit nur noch erahnen.

Von Nico Fliegner