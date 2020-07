Der Dorfteich in Behlitz ist in keinem guten Zustand. Er muss dringend saniert, der Schlamm herausgeholt werden. Aktuell läuft die Planung. Im August sollen dann Ergebnisse vorliegen. Dabei ist die Dorfteichsanierung nicht das einzige Vorhaben in den Eilenburger Ortsteilen.