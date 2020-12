Plescherhof in Behlitz produziert jetzt Saft

Behlitz

Möhren, Äpfel und Rote Beete stehen in großen Holzkisten auf dem Plescherhof in Behlitz bei Eilenburg. Dort hat die Mobile Mosterei aus Wiedemar Station gemacht.

Vitaminreiches Getränk

Landwirt Sören Plescher und Alexander Wust von der Saftpresse packen das Gemüse und Obst in Körbe, bevor es dann in die Saftpresse kommt und verflüssigt wird. „Wir wissen selber noch nicht, wie es schmeckt“, erzählt Sören Plescher. Auf jeden Fall soll aus den Äpfeln, die unter anderem vom Obsthof in Wöllmen stammen, und den Möhren und der Roten Beete aus eigenem Anbau ein wohlschmeckendes, vitaminreiches Getränk werden. Das wird in Drei-Liter-Kartonagen abgefüllt.

Zusatzgeschäft für Landwirt

Für den Landwirt aus Behlitz, der den Betrieb 2007 von den Großeltern erwarb und seither saisonales Obst und Gemüse anbietet sowie aktuell auch die vorbestellten Weihnachtsenten und -gänse ist der Saftverkauf ein zusätzliches Geschäft. Erhältlich ist dieser direkt im Hof-Verkauf als regionales Erzeugnis. Denn der Plescherhof setzt auf nachhaltige Landwirtschaft und Direktvermarktung.

Von nf