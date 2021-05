Plötzlich saß die Ratte im Klo: Eilenburger Schädlingsbekämpfer über seine Einsätze

Eilenburg

Hendrik Strothmann hat in seinem Berufsleben als Schädlingsbekämpfer schon einiges erlebt. Tauchen irgendwo Ratten, Marder, Waschbären oder Wespennester auf, wird er alarmiert. Dann zieht der 55-Jährige, dessen Vater Jürgen 1989 als damaliger Chef der PGH Schädlingsbekämpfung Eilenburg in die Selbstständigkeit wechselte und das Unternehmen Strothmann Schädlingsbekämpfung gründete, los und bekämpft die unliebsamen Tiere, die mitunter erhebliche Schäden anrichten können.

Mäuse und Ratten sind Kerngeschäft

Gut zu tun hat Hendrik Strothmann das ganze Jahr über. Kommunen, Wohnungsgesellschaften und Abwasserverbände rufen ihn, wenn sich Ungeziefer breit macht, ebenso Privathaushalte und Unternehmen in der Lebensmittelbranche, die besonders hohe Hygieneanforderungen haben.

Eine Ratte läuft, aufgeschreckt durch die Aufräumarbeiten der Stadtreinigung, über den Gehweg. Quelle: Bernd Von Jutrczenka

Die Bekämpfung von Mäusen und Ratten gehört quasi zu seinem Kerngeschäft. Dass Ratten sich in den Kanälen tummeln, ist dabei keine Seltenheit. „Ich hatte mal einen Fall, da sind die Ratten in einem Neubaugebiet bis in die fünfte Etage hochgekommen und haben die Klobrille angefressen“, erzählt er. Häufig reicht es aber schon, einen genauen Blick in die Kanäle zu werfen. „Meistens ist dann dort alles voller Kot.“ Und dann sind Ratten verbreitet. Mit speziellen Ködern und Fallen gehen Hendrik Strothmann und sein Mitarbeiter dagegen vor. „Das Problem ist, dass die Leute zu wenig spülen“, weiß der erfahrene Schädlingsbekämpfer, der das Unternehmen in zweiter Generationen seit 2005 allein führt. Die Wasserspartasten an den Toiletten tragen ihr Übriges dazu bei. Und dann gebe es auch unvernünftige Menschen, die Essensreste über die Toilette entsorgen. Dann müsse man sich nicht wundern, wenn das Ungeziefer plötzlich da ist. „Manchmal leisten wir richtige Detektivarbeit, um die Schädlinge zu finden.“

Auch gelbe Säcke, in denen sich Speisereste befinden, sind ein Magnet für Ratten. Ein Problem, mit dem die Stadt Eilenburg besonders zu kämpfen hat. Hier werden die gelben Säcke oftmals Tage vor dem Abholtermin rausgestellt – und sehen dann zerfleddert aus. Ein Indiz, dass sich daran das Ungeziefer zu schaffen machte.

Waschbären und Marder auf Vormarsch

Ein Waschbär klettert über ein Dach. Quelle: Britta Pedersen

Deutlich auf dem Vormarsch sind dagegen ganz andere unliebsame Tiere: Waschbären und Marderhunde. Einst wurden diese Arten als Pelz- und Jagdtiere auf den europäischen Kontinent eingeschleppt. Seither verbreiten sie sich rasant. Waschbären sind nach Untersuchungen des Forschungsinstitutes Senckenberg bereits in 20 europäischen Ländern zu finden, Marderhunde sogar in 33 Ländern. Sie haben in Europa kaum natürliche Feinde. Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass sie weiter auf dem Vormarsch sind und Gebiete erobern werden, wo sie noch nicht sind.

Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Hendrik Strothmann, dessen Einzugsgebiet als Schädlingsbekämpfer den gesamten Raum Nordsachsen, aber auch den Nachbarlandkreis Leipziger Land und die Städte Leipzig und Halle umfasst. „Waschbären kann man im Grunde nur vergrämen oder einfangen“, sagt er. Letzteres sei aber schwierig. Und im Sommer haben die Tiere Schonzeit. Marder seien mitunter noch ein gravierenderes Problem. Sie kommen nahezu überall hin. „Sie gehen über das Dach in die Häuser, klappen sogar die Dachziegel hoch“, weiß der Experte. „Sie können richtigen Schaden anrichten.“ In den Häusern verstecken sie meist ihre Beute. Hendrik Strothmann ist ein Fall aus dem Umland von Eilenburg in Erinnerung: Dort habe ein Marder die komplette Dachfläche beschädigt. Der Dachdecker habe dem Eigentümer dann empfohlen, das Dach komplett ab- und neu einzudecken – ein enormer Aufwand, auch kostenseitig. „Ein Haus sollte man auf jeden Fall mardersicher machen“, rät Hendrik Strothmann, der auch Gutachten im Holz- und Bautenschutz anfertigt – das zweite Standbein des Unternehmers.

Inspektionen in Firmen

Gerufen wird der Schädlingsbekämpfer aber nicht nur, wenn es „brennt“. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Überwachung von Firmen und regelmäßige Inspektionen. Hier wird er vor allem präventiv tätig. Und dadurch ließe sich ein Schädlingsbefall verhindern oder schneller erkennen. „Jeder Arbeitstag ist anders, ich bin viel unterwegs, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich“, erzählt er. Und wie hoch ist der Ekelfaktor als Schädlingsbekämpfer? Da muss Hendrik Strothmann schmunzeln und sagt: „Es ist nicht so, dass ich mich vor gar nicht mehr ekele.“

Wespen, Flöhe und Bettwanzen

Wespen fliegen auf ihr Nest zu. Quelle: Frank Rumpenhorst

Mit dem beginnenden Sommer rücken derweil noch ganz andere Tiere in den Fokus: Wespen, aber auch Flöhe und Bettwanzen. Letztere hätten nichts mit einem unsauberen Haushalt und mangelnder Hygiene zu tun. Die Leute bringen sie teils aus dem Urlaub mit – und wundern sich dann, wenn es nachts unangenehm juckt. Doch auch dafür hat Hendrik Strothmann eine Lösung: Mit Heißluft und Insektiziden bekommt er solche Probleme wieder schnell in den Griff.

Von Nico Fliegner